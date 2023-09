"J'ai l'impression de conduire une bétaillère", la colère des conducteurs de bus du réseau TUL

Le nouveau réseau TUL, le transport de l'agglomération lavalloise, ne plaît pas aux salariés de la société dirigée par la RATP-DEV depuis le 1er janvier 2023. Selon les syndicats, les conducteurs de bus et car scolaire subissent une dégradation importante de leurs conditions de travail. Entre "surcharges des bus", "temps de pause réduit" et "agressions en forte croissance", la tension monte entre les syndicats et la direction.

Laurence est conductrice de bus depuis 25 ans pour le réseau TUL et elle se faisait une joie de voir la société RATP-DEV remporter l'appel d'offre de Laval Agglomération. "Depuis quelques semaines, j'ai l'impression de conduire une bétaillère car il y a beaucoup trop de monde", explique-t-elle. "On doit même refuser des passagers et notamment des enfants en route pour l'école et cela, c'est juste inconcevable".

"Nous avons de moins en moins de temps pour la pause-déjeuner à cause de la durée du temps de travail et la longueur des lignes en place", précise Laurence. "J'ai peur de me faire agressé pendant mon service ou pire, d'avoir un accident de la circulation. Si cela arrive, on remettra la faute sur les conducteurs et pas sur les conditions de travail", déplore celle qui travaille pour le réseau TUL depuis 25 ans.

Hausse des agressions verbales et physiques liées aux retards

Conséquence de cela, plusieurs démissions avec des chauffeurs en pleurs pendant leurs services. "Il faut aussi souligner une hausse des agressions verbales et physiques liées aux retards", souligne Jennifer Lemoine, de la CFDT dans le réseau TUL. "On n'a pas le choix que de taper sur la table et de mettre la pression sur la direction", poursuit sur France Bleu Mayenne, Jennifer Lemoine.

Une notification a été déposée sur le bureau de la direction, première étape avant le dépôt d'un préavis de grève à la fin du mois. Si les discussions ne vont pas dans le sens des syndicats, une grève dans le réseau TUL pourrait avoir lieu à partir du 2 octobre 2023.

Des discussions entre syndicats, direction et Laval Agglo à venir

Laval Agglomération et son président Florian Bercault ne veulent pas nier les problèmes actuels sur le nouveau réseau TUL et souhaitent que la nouvelle direction honore le contrat signé au début de l'année 2023. Des discussions doivent se tenir dans les prochains jours entre les trois parties.

Contactée par la rédaction, la direction du réseau TUL n'a pas donné suite à nos demandes.