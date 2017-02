"J'ai percuté un mur à moto à plus de 100 km/h. Ce jour-là j'avais bu"

La sécurité routière sort un nouveau clip de prévention. Un petit film de 5 minutes mettant en scène les gendarmes chargés d'annoncer la mort d'un proche après un accident de la route. Le but ? Faire réfléchir les jeunes conducteurs. Pierre, dijonnais miraculé témoigne sur France Bleu Bourgogne.

Pierre Poignand a 25 ans aujourd'hui. Il aurait pu ne jamais les fêter. En 2010, il a eu un très grave accident de la route. Il nous raconte.

"22 août 2010, 2h30 du matin, j'ai percuté un mur à moto, à plus de 100km/h selon la police. Ce jour-là, j'avais bu. J'ai eu quatre vertèbres très abîmées mais ça s'est arrêté à 2 mm de la moelle épinière donc je marche toujours grâce à 2 ans et demi de centre de rééducation et j'ai réussi à vite remarcher mais je garde un handicap compris entre 50 et 79%. J'ai eu la chance d'y réchapper."

"J'ai pensé à ma mère"

"Je témoigne parce que je veux sensibiliser les jeunes aux comportements routiers : l'alcoolémie, la vitesse qui, quand ces facteurs sont liés, sont mortel. J'ai vu cette campagne et cela m'a permis de me mettre directement à la place de ma mère. Elle a été très touché par mon accident et cette campagne m'a touché. Ce film permet de se mettre à la place des parents, de la famille."