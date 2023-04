"J'espère que le projet d'autoroute Toulouse-Castres verra bien le jour en 2025" clame un député du Tarn

Après une manifestation qui s'est déroulée dans le calme , samedi, contre l'autoroute A69 à Saïx, Jean Terlier, député de la 3e circonscription du Tarn (qui comprend Castres, Mazamet, Puylaurens) était ce lundi l'invité de France Bleu Occitanie. "Il faut se satisfaire qu'il n'y ait pas eu de débordements ce week-end lors de la mobilisation des opposants à cette autoroute" a-t-il déclaré à notre micro.

"J'espère que ce projet autoroutier, qui doit voir le jour en 2025 et dont les travaux ont commencé, verra le jour, a-t-il expliqué. On a bien conscience de l'empreinte écologique d'une telle infrastructure, mais des habitants y sont favorables."

La majorité des Sud-Tarnais attendent cette autoroute

"Cette infrastructure est réclamée depuis près de 30 ans pour permettre le désenclavement routier du Sud du Tarn et pour relancer l'attractivité de notre territoire" rappelle Jean Terlier. Le député cite un sondage Odoxa réalisé du 16 février au 2 mars pour le concessionnaire Atosca , qui révèle que 75% des habitants sont favorables à la construction de l'A69. (Sondage réalisé sur un échantillon de 600 personnes de plus de 18 ans représentatif de la population des communes irriguées par cette future autoroute).

"Je discutais avec des pompiers qui me disaient, quand on doit prendre en charge une urgence depuis Castres pour l'emmener au CHU de Toulouse, gagner vingt minutes, cela permet de sauver des vies" confie le député.

"Très peu d'élus du Tarn sont contre cette autoroute, selon Jean Terlier. "On a vu Sandrine Rousseau, députée parisienne d'Europe Écologie-Les Verts dans la mobilisation samedi, mais elle a une vision très parisienne des transports. C'est facile pour elle qui dispose du métro, du tramway, de venir nous expliquer qu'on ne devrait pas prendre notre voiture pour se déplacer."

"La Région, le Département, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet sont favorables à cette autoroute et financent une partie de cette A69". En effet, sur des travaux estimés à 450 millions d'euros, 23 millions d'euros sont apportés par l'État et les collectivités territoriales. Le reste, Atosca doit le financer.

"Ce concessionnaire est le mieux-disant du point de vue écologique"

"On a choisi Atosca car ce concessionnaire était celui qui proposait le plus de contreparties en matière écologique. Oui on va couper des arbres, on va couper sept hectares de bois et de haies, mais le concessionnaire a l'obligation de replanter 50 hectares. Il a également l'obligation de recréer 50 hectares de zones humides, c'est 23% de son budget dédié aux compensations écologiques."

Le collectif citoyen opposé à l'autoroute, La Voie est libre, veut déposer un recours dans les prochaines semaines contre l'arrêté du 3 mars 2023, l'autorisation environnementale de la préfecture. Jean Terlier pense qu'il sera rejeté, comme les autres recours jusqu'ici. "L'enquête publique environnementale a rendu un avis favorable pour la construction de cette autoroute. Les prescriptions concernant l'environnement sont respectées par le concessionnaire."

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, parle ce lundi chez nos confrères de France Info pour l'A69 d'un "projet spécifique parce qu’il est le projet le plus avancé". Jean Terlier est d'accord avec cela : "On a un contrat de concession signé entre l'aménageur et l'État, il y a un arrêté préfectoral de commencement des travaux, des arbres ont été abattus déjà."