Une niçoise invite tous les habitants de la ville à prendre leur vélo le plus possible

La ristourne du gouvernement sur le litre de carburant passe de 30 à 10 centimes ce matin. Les prix de l’essence et du gazole risquent de dépasser une nouvelle fois la barre symbolique des deux euros. C'est peut-être le moment de troquer notre voiture contre un vélo. C'est en tout cas le choix depuis des années de Barbara Delattre de l'association Nice à vélo, cette professeure au lycée Masséna incite tous les niçois à faire du vélo. " Faire du vélo sur la Côte d'Azur, c'est facile même quand on a des kilomètres à faire, en plus c'est bon pour la santé" explique-elle.

" Ce qui est bien avec un vélo c'est qu'on met toujours le même temps de parcours ! On est jamais coincé dans les embouteillages "

Barbara Delattre fait entre 7 à 8 kilomètres de vélo chaque matin pour se rendre au travail et elle adore, elle s'arrête même prendre la mer en photo. Elle conseille d'ailleurs à tout le monde de le faire, surtout si on a passé une mauvaise nuit : "Mieux vaut pédaler que rager dans les bouchons". Et quand on aime on ne compte pas, Barbara a 10 vélos !