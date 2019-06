J’ybus, le futur réseau de bus urbain de Rumilly a été dévoilé

Haute-Savoie, France

C’est assez rare pour être signalé, un nouveau réseau de bus urbain va voir le jour en Haute-Savoie. Rumilly, 16 000 habitants, a décidé de se lancer dans l’aventure. "Pour répondre aux évolutions de la ville et offrir une alternative à la voiture individuelle", expliquent les élus de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. Baptisé J’ybus, il sera mis en service le 14 septembre prochain.

(document Rumilly Terre de Savoie) -

Mettre en place un réseau de transports en commun ici à Rumilly, cela a du sens." - Christophe, directeur de la Sibra (opérateur de J'ybus)

Gratuit le premier mois

Ce mardi, les trois lignes (itinéraires et détails des tarifs ci-dessous) de ce nouveau réseau ont été présentées. "Elles passeront toutes par la gare qui est un pôle important pour le territoire", indique Christophe Babé, président de la Sibra (Transports urbains de l’agglomération d’Annecy) et opérateur de ce nouveau réseau de bus. Le prix du ticket à l’unité a été fixé à 1 euro. "On sait que l’on part de zéro, il va falloir que les gens changent leurs habitudes et s’approprient cette offre", insiste Alexandre Laymand directeur des transports à la communauté de communes. Et pour inciter les habitants à monter à bord et à découvrir J'ybus, le premier mois (du 14 septembre au 14 octobre) sera gratuit.

C'est un beau défi. Et pour que les familles s'approprient ce réseau, nous allons proposer un période de gratuité." - Alexandre Laymand, directeur des transports à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.

J’ybus en quelques chiffres :

3 lignes

Ligne 1 Hôpital ↔ Base de Loisirs

Ligne 2 Beau Soleil ↔ Arcalod

Ligne 3 Eau Vive ↔ Praillats (service à la demande, réservation obligatoire la veille avant 17h30)

70 points d’arrêts

5 véhicules (minibus Euro 6 équipés de filtres à particules)

7 conducteurs (ils ont été recrutés sur le bassin d’emploi de Rumilly)

