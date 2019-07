Jamais seul sur l'autoroute des vacances

Orange, France

Cette fin de semaine on n'atteindra peut-être pas ce pic de 180 000 mais on dépassera allègrement les 90 000 véhicules jours qui représentent la moyenne de ce que voient passer les autoroutes de la région. Avec les fortes chaleurs les aires autoroutières sont aménagées, on y trouve des points frais et des aires de jeu et il est conseillé d'y faire étape en cas de bouchon annoncé, mieux passer du temps sur ces aires accueillantes plutôt que dans l'embouteillage.

Chaleur et voyageurs ne font pas bon ménage

Attention avec la canicule et les problèmes de pollution la limite de vitesse est abaissée à 110 km/h en Vaucluse, mais aussi dans la Drôme et les Bouches du Rhône. Vous pourriez aussi être amené à lever le pied dans la cadre de la régulation de vitesse mise en place pour réduire le risque de ralentissement.

Le risque feu est bien présent sur les autoroutes

Et s'il est un dernier conseil à donner c'est celui de faire très attention au risque feu. Les agents de Vinci Autoroute distribuent des cendriers de poche aux fumeurs pour que ceux-ci ne jettent pas leurs mégots au risque de déclencher des incendies. Philippe CUMIN conducteur sécurité trafic (on dit communément chef de salle) au Poste de commandement de la direction régionale Vinci à Orange.