"Je me prive pour assurer ma voiture" : les tarifs des assurances auto augmentent de 3%

Une vignette verte qui coûte de plus en plus cher

Les tarifs des assurances automobiles n'y échappent pas : ici aussi l'inflation sévit : près de 3% de hausse en 2022 selon l'étude dévoilée par Le Lynx.fr, comparateur d’assurances en ligne. On dépense en moyenne 645 euros par an pour assurer sa voiture, mais certaines régions sont bien plus chères que d'autres, et sans suprise Paca en fait partie. Provence-Alpes-Côte d'Azur est en tête du classement avec l'Ile-de-France. On y dépense 730 euros par an pour assurer sa voiture.

ⓘ Publicité

Une hausse des tarifs bien constatée par ces automobilistes à Marseille : "La mienne a augmenté de 15 euros", témoigne une conductrice, quand un retraité annonce une dépense de 80 euros par mois, "C'est trop cher ! Je vais en chercher une autre".

"Mon assureur m'a expliqué que je payais pour les accidents des autres personnes et ça me fout les boules."

Ces hausses sont logiques pour Adeline Fortesa, directrice commerciale et produits du Lynx.fr, car les tarifs sont établis "en fonction notamment de la sinistralité constatée dans la région". Et quand on parle accidents de voiture, ça parle aux conducteurs dans le Sud.

A Marseille, ces automobilistes rencontrés par France Bleu Provence le constatent : "C'est plus cher ici qu'ailleurs car les gens ne savent pas conduire !" Nadir, fait partie de ceux qui accusent le coup en regardant leurs tarifs d'assurance : "Je suis passé de 78 à 90 euros par mois pour une assurance basique car je n'ai pas le luxe de me payer une assurance tous-risques (...) mon assureur m'a expliqué que je payais pour les accidents des autres personnes et ça me fout les boules".

À Marseille, certains choisissent de rouler sans assurance

Une autre réalité à Marseille, ce sont les nombreux automobilistes qui roulent sans assurance : "Oui ,je sais ce que je risque", confie à France Bleu Provence une jeune conductrice marseillaise. Quelques mètres plus loin, un autre conducteur raconte qu'il "connaît une personne qui roule sans assurance (...) Je lui ai dit que s'il tapait quelqu'un, il allait être marron."

Sachez-le, c'est en Bretagne qu'il revient le moins cher d'assurer son véhicule : 527 euros par an en moyenne. Soit 200 euros de moins qu'en région PACA.