"Je me suis uriné dessus" : un voyageur handicapé attaque la SNCF devant la Cour d'appel de Bordeaux

Kévin Fermine, jeune étudiant en droit, atteint du syndrome de Little, il attaque en justice la SNCF pour discriminations, manque d'assistance et d'accessibilité dans les trains.

Triste hasard du calendrier, alors que ce samedi 9 octobre marque la Journée mondiale du Handicap et du respect des droits des personnes handicapées, un jeune étudiant paralysé met en cause la SNCF pour des "conditions de voyage indignes". En novembre 2020, la Cour de cassation a renvoyé l'entreprise ferroviaire devant la Cour d'appel de Bordeaux. L'audience des plaidoiries s'est tenue ce vendredi.

Etre obligé de s'uriné dessus c'est humiliant

Atteint du syndrome de Little, Kévin Fermine souffre d'une paralysie cérébrale qui affecte sa motricité. Contraint de se déplacer en fauteuil roulant électrique, ce jeune de 30 ans d'origine toulousaine est amené à souvent prendre le train de par ses études en droit et sa vie personnelle. "C'est un calvaire à chaque fois".

Dans un train, j'ai l'impression d'être une marchandise

"Quand on ne peut pas accéder aux toilettes sur un trajet de plus de cinq heures et être obligé de s'uriner dessus c'est dégradant pour l'être humain. Je suis placé à côté des bagages, en plein milieu d'une allée, et les autres passagers doivent m'enjamber, j'ai le sentiment d'être un obstacle." L'étudiant a fait constater par un huissier le manque d'accessibilité des trains et, ne pouvant plus se déplacer à bord une fois placé, il s'interroge également sur le niveau de sécurité.

"Imaginez-vous s'il y a un incendie, qu'est-ce que je fais ? Je crame ?"

"Pour les personnes à mobilité réduite, se retrouver dans un train, c'est la croix et la bannière, déplore Maître Pascal Nakache, l'avocat de Kévin Fermine. Ce n'est pas simplement de se déplacer ou d'aller à la voiture bar, mais le simple fait d'aller aux toilettes. Aucun fauteuil roulant tel qu'ils existent dans le commerce ne peut entrer dans les toilettes des trains dont on sait tous qu'elles sont extraordinairement exiguës."

Quand vous ne pouvez pas vous rendre aux toilettes dans un long voyage en train, c'est une quasi-torture

Kévin Fermine et son avocat maître Pascal Nakache dans la salle des pas perdus de la Cour d'appel de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

Dans ce marathon judiciaire, la cour de cassation a cassé en novembre 2020 un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en 2019 qui condamnait la SNCF à verser 5.000 euros de dommages et intérêts à Kévin Fermine. La plus haute cour de justice de la République a rappelé que l'entreprise ferroviaire dispose encore d'un délai, jusqu'en 2024, avant d'être dans l'obligation de rendre accessible ses trains.

à lire aussi Toilettes indignes pour les handicapés dans les trains : la justice annule la condamnation de la SNCF

Mais, comme le rappelle Me Pascal Nakache, "les juges de la cour de cassation ont également estimé que l'assistance, l'aide humaine à l'embarquement, à bord ainsi qu'au débarquement, sont d'application immédiate, et que la SNCF doit démontrer qu'elle satisfait à ses obligations", des dispositions qui s'imposent à elle au travers du règlement européen 1371/2007.

Pour rappel, la loi Handicap de 2005 accordait un délai de dix ans pour la mise en place de l'accessibilité dans les lieux publics. Mais face aux retards dans les travaux, le Parlement a voté en 2015 une ordonnance repoussant l'échéance de plusieurs années dont jusqu'en 2024 pour les transports ferroviaires.

à lire aussi Bilan mitigé pour la loi handicap dix ans après à Bordeaux

"La SNCF dit que pour le matériel roulant, elle a encore quelques années devant elle, mais qu'elle ne mette pas à disposition de ces personnes à mobilité réduite tous les moyens humains pour leur permettre de voyager dignement, c'est inacceptable"

Pour sa défense, la SNCF assure qu'elle respecte ses obligations légales

Sollicitée par les nombreux journalistes présents à la Cour d'appel, l'avocate de la SNCF s'est refusé à tout commentaire au micro. Mais lors de l'audience de plaidoiries, Maître Alexandre Aderno a longuement détaillé "les schémas directeurs d'accessibilité, Access+ et les autres services d'assistance proposés à bord, les diligences effectuées en gare pour les personnes à mobilité réduite". La robe noire membre du barreau de Paris a également indiqué que "les toilettes des rames empruntées par Monsieur Fermine avaient été construites avant le 13 février 2015 et qu'il n'y a donc pas d'obligation de les rendre accessibles".

Au delà d'une bataille juridique entre accessibilité et assistance, il est également question de la largeur de la porte des toilettes à bord des trains, 76 centimètres. Et s'agissant de l'assistance à bord, l'entreprise ferroviaire affirme, par la voix de son avocate, qu'il n'est "pas possible d'avoir un traitement au cas par cas en fonction de tous les handicaps, mais que ses services s'attachent à répondre au plus grand nombre."

La cour d'appel de Bordeaux a mis sa décision en délibéré au 10 décembre 2021.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix