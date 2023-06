"Je n'ai jamais vu un métro aussi beau" : les voyageurs ravis des nouvelles rames de la ligne 11

La ligne 11 du métro a basculé dans le 21e siècle. Depuis le 1er juin, elle commence à être équipée de nouvelles rames bien plus modernes que les anciennes, les "MP59", en circulation depuis soixante ans. Ces nouveaux métros, les "MP14", qui équipent déjà les lignes 4 et 14, ont été inaugurées ce jeudi par Valérie Pécresse, la présidente d'lle-de-France Mobilités (IDFM), Jean Castex, le patron de la RATP et Clément Beaune, le ministre des Transports.

De nouvelles rames qui font l'unanimité auprès des voyageurs. "J'ai été émerveillée par l'esthétique du métro, j'ai tout regardé : la qualité des matériaux, l'acier brossé, l'éclairage indirect", s'extasie une voyageuse. "J'ai voyagé partout, j'ai jamais vu un métro aussi beau!". Beaucoup plus lumineuses avec leur larges fenêtres, ces nouvelles rames, sont aussi moins bruyantes. Les émissions sonores sont réduites de 40% précise Jean Castex.

Climatisation et écrans pour l'information voyageur

Dotées de la climatisation, elles sont aussi plus confortables et disposent de larges écrans pour l'information voyageurs. "L'heure est affichée sur les écrans, c'est très pratique", constate Asma, une architecte parisienne. Cette habituée de la ligne apprécie aussi que ce soit des rames "boa". "On peut aller d'un bout à l'autre du train sans descendre. Moi qui prend le métro souvent tard le soir, ça me rassure."

Les nouveaux métros comprennent cinq voitures, contre quatre actuellement, pour une capacité d'accueil renforcée pouvant aller jusque 562 voyageurs. Ils permettront de transporter 25% de passagers en plus. Ces rames, plus économes en énergie demandent également trois fois de maintenance.

"Un peu de nostalgie"

Au final, seul Jean Castex semble regretter l'ancien matériel. "Un petit mot de nostalgie! Je veux quand même saluer les anciens métros qui ont rendu bien des services. Faits pour durer 40 ans, ils sont finalement rester 60 grâce aux soins des salariés de la RATP", salue le PDG de l'entreprise.

Commandées au constructeur Alstom, ces nouvelles rames représentent selon Pierre Florent, directeur du projet de la ligne 11, "une première étape nécessaire pour mettre en service le prolongement". L'ajout de six stations sur la ligne, de l'actuel terminus Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier, entraînera une forte augmentation de la fréquentation de ce métro, "de 130.000 voyageurs par jour à près de 200.000 par jour" en 2024, a précisé M. Florent.

Le prolongement de la ligne 11, sur 5,4 km, doit coûter 1,08 milliard d'euros, auxquels s'ajoutent 214 millions pour l'adaptation et la modernisation des stations existantes et 310 millions pour les nouvelles rames.