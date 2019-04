"Je n'ai pas été surpris, j'ai été abasourdi par cette décision" dit Germinal Peiro, sur le contournement de Beynac

Beynac-et-Cazenac, France

Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté autorisant les travaux de la déviation de Beynac ce mardi. Sur France Bleu Périgord, le président du département Germinal Peiro se dit "abasourdi" par cette décision. Il était l'invité du matin de France Bleu Périgord ce mercredi matin.

"Je ne veux pas commenter une décision de justice, je suis respectueux de l'Etat de droit, je prends acte de la décision, même si je la conteste, mais si vous me demandez est ce que vous avez été surpris, je n'ai pas été surpris, j'ai été abasourdi par cette décision", a expliqué le président du département.

Le département va faire appel

"Le département va faire appel car il croit au projet", poursuit-il. "L'assemblée départemental a voté régulièrement démocratiquement sur ce projet depuis plus de 30 ans. Il faut protéger le village de Beynac, Beynac c'est mon village, je le dis avec passion, voir ce village pollué tous les jours, cela n'a aucun sens, ce n'est pas durable."

On a mis 30 ans pour faire la moitié du chantier, on va continuer" — Germinal Peiro

"Il est évident que l'affaire n'est pas finie" dit encore Germinal Peiro. "On a mis 30 ans pour faire la moitié du chantier, on va continuer, on n'est plus dans le même cas de figure qu'il y a deux ans. On a obtenu toutes les autorisations. L'Etat a autorisé les travaux. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. On va continuer un chantier, c'est à cela que nous allons nous attacher."

"On ne va pas détruire ce que l'on a fait. Ce serait une gabegie terrible. Est ce raisonnable de gaspiller l'argent public comme cela ?" s'interroge l'élu. "On a fait plus de la moitié des travaux, les 20 millions d'euros, je ne veux pas les faire perdre aux habitants de la Dordogne" explique-t-il.