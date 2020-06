"Je n'ai pas fait de facture depuis le 17 mars" : les autocaristes bretons sont inquiets

Ils étaient plusieurs autocaristes à défiler dans le centre de Paris ce mercredi 10 juin. Essentiellement issus de région parisienne et entièrement dépendants du secteur touristique, ils réclament des précisions quant aux 50 millions d'euros promis pour la profession par le gouvernement dans le cadre du plan tourisme.

"Nous n'avons plus de sorties, plus de clubs de retraités, plus de comités d'entreprise"

En Bretagne, la situation n'est pas reluisante non plus. "Je n'ai pas fait une seule facture depuis le 17 mars", explique Franck Jezequel, le patron de Jezequel Tourisme à Louargat (Côtes-d'Armor). "Aujourd'hui, nous n'avons plus de sorties, plus de clubs de retraités, plus de comités d'entreprise, on n'a strictement plus rien. Mon activité dépend à 50% du secteur conventionné (scolaire, etc) et 50% du secteur touristique", indique le chef d'entreprise. Plusieurs de ses employés sont au chômage partiel et il faudra "réduire la voilure, car on ne va pas pouvoir empêcher les licenciements".

Pas de reprise avant mars 2021

Avec des événements annulés comme le festival Interceltique, le festival de Cornouaille ou les Vieilles Charrues, l'activité touristique de la région va être nettement ralentie. "_Le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les trois mois passés, mais bien les mois à venir_. On ne voit pas de vraie reprise d'activité avant début mars, en 2021", explique Alain Roué, le président régional de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).

La haute saison des autocaristes se situant entre avril et juin, les trésoreries n'ont pas pu se remplir. Avec la basse saison en approche, dès fin août et septembre, ce sont des chiffres d'affaires très faibles qui se profilent.