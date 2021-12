"Je n’ai pas l’inauguration honteuse" : Jean Castex défend le Grand contournement ouest de Strasbourg

L'inauguration du Grand contournement ouest de Strasbourg a eu lieu ce samedi 11 décembre en présence du premier ministre Jean Castex et de nombreux élus alsaciens, mais pas la maire de Strasbourg, l'écologiste Jeanne Barseghian, qui boycottait l'inauguration. Le premier ministre a défendu avec fermeté un projet qui doit désenclaver le territoire et dont les bénéfices environnementaux sont importants.

Cette nouvelle autoroute payante de 24 km entre Vendenheim et Ittenheim, à l'ouest de Strasbourg, entrera en service le 17 décembre.

Je n’ai pas l’inauguration honteuse – Jean Castex

Le premier ministre dans un discours musclé a défendu le choix de ce contournement : un "_projet ancien et un chantier de longue haleine, avec de nombreuses péripétie_s". Il est revenu sur les mesures compensatoires "engagées sur plus de 1 350 hectares et qui présentent un caractère inédit".

Jean Castex a surtout insisté sur les bénéfices écologiques et environnementaux, à savoir la réduction de la nuisance sonore, mais aussi de la qualité de l’air, sur l’ensemble de l’agglomération strasbourgeoise.

Un discours comme un tacle aux détracteurs du projets, et notamment à Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, absente de la cérémonie. Elle estime le projet inutile et coûteux. Le premier ministre a d'ailleurs souligné que l’application de la ZFE, la zone à faible émission de l'Eurométropole de Strasbourg et ses bénéfices, ne pouvaient s’entendre que grâce à la mise en œuvre de ce projet de contournement ouest.

Des projets structurants pour l'économie

Le Premier ministre a tenu à rappeler que les infrastructures routières sont essentielles au développement de l’économie du territoire. Il a rappelé que 290 millions d’euros ont été investit par ailleurs sur les projets de transport de l’agglomération strasbourgeoise, comme la nouvelle ligne strasbourgeoise du tramway, mais aussi sur l’ensemble de la région Grand Est.

"Les divergences existent, mais à un moment donné il faut montrer que nous savons décider, agir et ensemble avancer. C’est aussi une question de crédibilité de l’action publique", a ajouté Jean Castex.

Un serpent de mer qui devient réalité

Avant cela, devant le parterre d'élus alsaciens de tout bord politique, notamment le maire d'Ittenheim, Alain Grosskost, le pdg de Vinci Autoroute a salué "une grande et belle aventure humaine et technique" avec prés de 6.000 personnes mobilisées et plus de 3 millions d'heure de travail durant la phase de construction.

Les personnels qui ont travaillé à la construction du GCO sur la scène avec Jean Castex pour l'inauguration © Radio France - Luc Dreosto

Les tarifs, le caillou dans la chaussure

Ce qui a encore du mal à passer, notamment pour les riverains, ce sont les tarifs élevés de cette autoroute. A 20 centimes d'euros le kilomètre, cela en fait l'une des autoroutes les plus chères de France. Selon les élus locaux, un riverain qui emprunterait le GCO pour aller travailler devra dépenser une centaine d'euros par mois.

Interrogé ce samedi par France Bleu Alsace sur le sujet, le premier ministre a insisté sur l’objectif recherché, à savoir taxer les poids lourds, notamment les poids lourds étrangers. Pour lui, les tarifs restent adaptés pour les riverains et les locaux qui vont l’emprunter. "Nous avons demandé à Vinci de faire des tarifs adaptés pour les riverains avec des abonnements et des tarifs dégressifs".

Les opposants tenus à l'écart de la manifestation

Les opposants au projet étaient peu nombreux le long de la route ce samedi matin. La contestation menée par le collectif GCO non merci a durant des années mobilisé agriculteurs et élus locaux, notamment les écologiste. Ils dénoncent les pertes de terres agricoles, et les nuisances que va générer la nouvelle route.

Les opposants au GCO sont tenus à l'écart lors de la journée d'inauguration de l'autoroute. © Radio France - Luc Dreosto

Le grand contournement ouest de Strasbourg © Visactu

