"Je ne sais pas comment je vais aller au boulot" : les automobilistes alsaciens face aux pénuries d'essence

Une station essence sur trois est en manque d'au moins un carburant en France selon les chiffres du ministère de la Transition écologique en milieu d'après-midi dimanche 9 octobre. Un temps épargné l'Alsace est désormais concernée dans des proportions similaires au reste du pays. Les automobilistes alsaciens ont donc parfois eu beaucoup de mal à trouver du carburant ce week-end.

Ça fait deux jours que je cherche du gasoil

Un peu partout en Alsace, des stations affichent progressivement être en rupture de carburant. "Il manque surtout du diesel, car c'est le carburant le plus demandé. On ne reçoit plus les quantités que l'on commande", explique Yves Fuchs le président en Alsace du syndicat des gérants de station-service. Les grandes stations services, qui tournent tout le week-end avec des automates, sont les plus touchées.

Sandra, habitante de Hœnheim cherche du diesel "depuis deux jours", mais fait chou blanc. "Je varie mes trajets en allant au travail et à chaque fois c'est le même constat. Les stations ne sont pas forcément fermées, mais il n'y a plus de gasoil", souffle-t-elle. Elle pensait en trouver dans une station d'un supermarché à Brumath, mais rien n'est sorti de la pompe.

Lorenzo s'était lui aussi précipité dans cette station, qui affiche pourtant encore le Gasoil sur la liste des carburants disponibles. Après avoir essayé une demi-douzaine de stations, il doit tenter de trouver la terre promise avec 30 km dans la réserve. "Si je ne trouve pas je ne sais pas comment je vais aller au boulot. Je suis éboueur et je dois être au travail à 5h30 demain", lâche-t-il abattu.

Des améliorations prévues dans la semaine

Le principal problème selon Yves Fuchs, c'est la hausse de la demande de carburant avec les remises à la pompe appliquées par le gouvernement et par Total depuis le mois de septembre. "On a des problèmes de distribution. Les transporteurs ne suivent pas la demande, n'ont pas augmenté les cadences. Or il y a plus de monde, surtout en Alsace où désormais les Allemands viennent aussi profiter des remises. C'est environ 30 % des clients en ce moment", analyse le président en Alsace du syndicat des gérants de station-service. Il invite à ne pas se précipiter sur le carburant : "Il ne faut pas que les gens paniquent, du carburant il y en a et je pense qu'il va y avoir un tournant au niveau de la logistique de transports. La situation devrait s'améliorer cette semaine".

Ces pénuries sont également en partie dues aux blocages dans la quasi-totalité des raffineries TotalEnergies et Exxonmobil depuis près d'une dizaine de jours. Les salariés réclament une hausse de salaire de 10 % au groupe qui a réalisé d'importants profits depuis le début de la crise sanitaire. La direction s'est déclarée dimanche 8 octobre prête à rencontrer les syndicats ce mois-ci si les blocages cessent.

La première ministre Elisabeth Borne a elle promis que le situation allait s'améliorer tout au long de la semaine. Elle a annoncé, en marge d'un déplacement en Algérie, avoir "libéré des stocks stratégiques" de carburants pour "alimenter les stations-services." Ces livraisons devraient arriver progressivement selon elle.