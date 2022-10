"Je passerai mes nuits à en chercher s'il le faut" : les infirmiers face à la pénurie de carburants en Moselle

Ils ont des plannings ultra-serrés. Parfois plus d'une cinquantaine de patients à voir quotidiennement. Mais les infirmiers libéraux n'ont pas le choix, il faut faire le plein. Or, depuis quelques jours, trouver une station-service avec du carburant en stock est devenu un casse-tête en Moselle. "La dernière fois, j'ai fait plus de cinq stations qui étaient à sec", explique Sébastien, un infirmier libéral qui parcourt environ 150 kilomètres par jour dans le sud de l'agglomération messine. Et la situation n'est pas près de s'améliorer, les salariés de TotalEnergies et ExxonMobil ont annoncé reconduire la grève dans les raffineries, lundi 10 octobre.

Dès que je vois une station, je fais un complément. - William, infirmier à Talange

"J'ai de la chance, parce que ma compagne travaille dans le secteur d'Ars-sur-Moselle", continue Sébastien. "Là-bas, j'ai trouvé une pompe qui était approvisionnée. Donc j'ai fait l'aller-retour entre deux patients, ça m'a rajouté une demi-heure de retard." Ce retard dans la tournée, c'est devenu l'angoisse de William, infirmier à Talange. "Depuis dix ans que je suis en libéral, je n'ai jamais vu ça", explique-t-il. "Moi, dès que je vois une station, je fais un complément. S'il manque un quart de mon plein, je le remplis dès que je peux. Si je dois passer ma soirée ou ma nuit à chercher des stations, je le ferai."

Car l'enjeu, pour les patients de William, est vital. "Si je ne passe pas chez eux, personne ne passera faire mon boulot", assure l'infirmier. "Donc le patient ne sera pas lavé, il n'aura pas ses médicaments ou sa dose d'insuline..." Dans ce contexte, il ne supporte pas les abus de certains automobilistes. "Quand je suis dans la file de la station-service et que je vois des gens remplir des jerricans à l'arrière des voitures, ça me fout les poils. Je trouve que ce n'est pas correct." Des jerricans qui devraient rapidement être interdites en station , comme c'est déjà le cas dans les Vosges ou en Meuse.

Prioriser les infirmiers aux pompes

Mais les professionnels de santé espèrent surtout des mesures fortes de la part du gouvernement, à commencer par la priorisation des salariés du médical pour l'accès aux stations-services. "Je demande à ce que les infirmiers libéraux puissent aller dans des stations-essence référencées pour faire le plein, tout en évitant de faire une heure de file sur présentation de leur carte professionnelle", réclame Julien Boehringer, président de l'URPS infirmiers (Union régionale des professionnels de santé) dans le Grand Est. "Tout ce temps passé dans la queue les empêche de réaliser les soins auprès des patients."

"Si les infirmiers libéraux ne peuvent plus faire le plein, ils ne pourront plus prendre en charge les patients à domicile, il faudra donc les transférer dans les centres hospitaliers", continue le président de l'URPS infirmiers dans la région. "Sauf que ça peut avoir des conséquences dramatiques : les hôpitaux ne sont pas en capacité d'absorber tous les patients qui nécessitent des soins plusieurs fois par jour, prodigués par les infirmiers libéraux." Pour appuyer ses propos, l'URPS a lancé un sondage dans toute la région. Sur les 1 500 infirmiers qui ont répondu, 98% d'entre eux disent vouloir des accès prioritaires aux stations-service.

Des ambulances bientôt à l'arrêt

Pour que les patients puissent être conduits à l'hôpital, encore faut-il que les ambulances continuent de rouler. Car la profession est aussi touchée par cette pénurie. "Ça fait déjà presque deux semaines qu'on cherche et qu'on appelle tous les jours nos trois fournisseurs habituels", déplore Dominique Hunault, patron de la société d'ambulances du même nom, à Metz. "Aucun de ces fournisseurs n'est en mesure de nous envoyer un camion pour remplir les cuves. D'ici 48 à 72 heures, on va avoir des ambulances qui ne pourront plus rouler à cause du manque de carburants. Et donc on ne pourra pas intervenir avec ces véhicules."

Dominique Hunault, président de la Chambre nationale des services d’ambulances, espère des mesures rapides. © Radio France - Bastien Munch

Une panne générale qui pourrait concerner plusieurs véhicules d'un coup. "Ça va venir très rapidement", continue Dominique Hunault, également président de la Chambre nationale des services d'ambulances. "Les gens auront autant de mal pour aller à l'hôpital que pour trouver du carburant. Il y en a un sur trois qui pourra être hospitalisé, mais pas les autres. Ça dépendra des moments. En cas d'arrivée d'un peu de carburant, on pourra travailler pendant quelques heures. Mais il faut absolument éviter cette situation." Dominique Hunault participera, ce mercredi 12 octobre, à une réunion au ministère de la Santé avec les professionnels du secteur.