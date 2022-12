"Je passerai Noël toute seule" : la détresse des voyageurs tourangeaux en raison de la grève à la SNCF

Environ 200.000 voyageurs resteront sur le quai, ce week-end, en France. Un train sur trois est supprimé, vendredi 23 décembre, en raison d'une grève des contrôleurs à la SNCF , et deux sur cinq samedi et dimanche. Monique en fait les frais. Cette Tourangelle doit se rendre à Paris, chez ses enfants, pour passer les fêtes. Son aller est maintenu mais son retour annulé.

"Je ne peux pas rentrer dimanche", soupire-t-elle en sortant du guichet de la gare de Tours. Les autres trains du jour sont tous complets. Même chose pour lundi et elle ne peut pas s'éterniser jusqu'à mardi, dans la capitale. "Mes enfants travaillent, ils sont déjà bien gentils d'avoir voulu m'accueillir une journée plus tôt que prévu et de faire en sorte que je parte une journée plus tard mais mardi, non, ce n'est pas possible."

"Le côté humain est complètement abandonné"

Au bord des larmes, la retraitée de 86 ans vient de se faire une raison. "Comme je ne peux pas y aller, je vais passer Noël toute seule. C'est navrant. Ce sont ceux qui n'ont pas de voiture qui sont encore pénalisés. Le côté humain est complètement abandonné."

Héloïse est du même avis. Cette étudiante ne sait pas comment elle se rendra à Lille pour retrouver toute sa famille. "C'est pareil tous les ans, c'est toujours à Noël qu'on bloque les gens et ça devient fatiguant. Les grévistes ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. En 2019, j'étais restée chez moi, on n'avait pas pu se retrouver en famille. Là, je pense qu'on viendra me chercher. Mes parents vont faire l'aller-retour Lille-Tours deux fois en un week-end. C'est génial !"

Plus chanceuse, Brigitte, elle, s'épargne de justesse un trajet en voiture pour Beauvais. Son fils vient d'obtenir l'une des dernières places dans un TGV, mais un jour plus tôt que prévu. Et il n'est pas remboursé de la différence de prix. "On avait payé 41 euros et là je constate sur mon téléphone que le billet coûte 33 euros maintenant. On se fait avoir là ! Ils nous emmerdent avec leurs trains supprimés, mon fils reste ici un jour de moins, et en plus on ne me rembourse pas mes 8 euros ? J'y retourne !" Pour les autres, dont le train est annulé, la SNCF rembourse à 200% .