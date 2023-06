"Je suis un peu KO" : Élodie raconte sa galère de la nuit dans le dernier train Paris-Orléans

Grosse galère, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin, pour les passagers du dernier train reliant Paris-Austerlitz à Orléans. Partis à 23h13, les 130 voyageurs ont rapidement été stoppés au niveau de la bibliothèque François Miterrand à la suite de ce que la SNCF qualifie "d'incident électrique". A bord, Élodie Prely, une habitante de Saint-Jean-de-Braye, raconte avoir entendu "un gros choc", avant que le train ne s'arrête, un quart d'heure après le départ.

"On nous a dit assez vite que le train n'avait plus d'électricité et que nous devions être évacués" raconte la jeune femme, qui rentrait chez elle après avoir assisté à un concert privé de son artiste favori, Christophe Maé. "Mais c'est seulement vers 2h20 du matin, après trois heures d'attente, sans climatisation, sans rien, qu'on a commencé à être évacués". Le train a en effet dû être acheminé jusqu'à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne, pour que les passagers puissent être acheminés par car jusqu'à Orléans.

"Les agents de la SNCF nous ont dit qu'on était gentils"

"On est descendu du train sur les voies, on a marché pendant peut-être 500 mètres, en suivant tout un protocole de sécurité, c'était long, et pas pratique" témoigne Élodie. "Et là, on a encore attendu à la gare d'Ivry-sur-Seine pendant une heure et demie". La SNCF reconnaît qu'il n'a pas été facile de trouver des bus, à cette heure avancée de la nuit, pour acheminer les voyageurs jusqu'à Orléans. C'est vers 3h30 qu'ils ont été pris en charge. "Mais les gens n'étaient pas trop énervés, les agents de la SNCF nous ont même dit qu'on était très gentils comme passagers".

Élodie est finalement arrivée aux Aubrais à 6 heures du matin, après avoir dû insister auprès des chauffeurs pour qu'ils ne laissent pas tout le monde à Orléans. "Je suis juste passée prendre ma voiture chez mes parents, je suis repassée chez moi prendre une douche pour me réveiller, et là je suis au travail. Un peu KO, un peu beaucoup".

Et puis finalement, elle regrette d'avoir voulu rester raisonnable en prenant le dernier train pour Orléans : "j'étais à un concert privé de Christophe Maé, je suis une grande fan. J'ai hésité à prendre un bus qui partait de Paris à 3 heures du matin et qui arrivait vers 5 heures aux Aubrais, pour rester après le concert et parler avec lui, je sais qu'il fait ça. Je me suis dit que c'était plus sérieux de rentrer juste après. Mais au final, le bus est arrivé avant moi !"