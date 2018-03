Limoges, France

Les syndicats de la SNCF s'opposent à la réforme ferroviaire annoncée par le gouvernement. Ils participent ce jeudi 22 mars à la journée de mobilisation de la fonction publique, avant une grève spécifique, d'avril à juin, et dénoncent le manque de concertation. Le dialogue est pourtant engagé, martèle Jean-Baptiste Djebbari, député la République en marche de Haute Vienne et rapporteur à l’Assemblée nationale de la loi d'habilitation sur la reforme ferroviaire. Il était l'invité de France Bleu Limousin à 8h15, avec Françoise Pain.

Il faut repenser l'organisation de la SNCF

Le constat est sans appel pour le député haut-viennois : "_c'est celui d'_un service public ferroviaire qui fait face à une triple impasse. Celle de ses coûts (50 milliards d'euros de dette), celle de la vétusté du réseau (et c'est particulièrement sensible en Limousin, avec des petites lignes qui se dégradent et sont menacées) et puis celle de la qualité de service". Jean-Baptiste Djebbari ne met pas en cause les cheminots, mais "le contexte". "Si nous voulons restaurer l'équilibre, il faut repenser l'organisation de la SNCF, les conditions de travail des cheminots, penser aussi leur transfert vers d'éventuels opérateurs qui viendraient dans nos régions".

Concertation avec les syndicats

Le rapporteur du projet de loi défend sa volonté de concertation, avec la ministre des Transports. "Je reçois tous les syndicats depuis le début de semaine et on essaie de converger vers une réforme qui soit acceptable", dit-il. Pour l'élu haut-viennois, la réforme peut même permettre de sauver des lignes secondaires qui se dégradent aujourd'hui, comme Limoges-Angoulême, en travaux pour un mois, et où les cars remplacent les trains sur une partie du trajet. "On doit être ambitieux pour le réseau secondaire", estime Jean-Baptiste Djebbari, qui pense que les opérateurs privés s'y intéresseront, comme en Allemagne, "où il y a à peu près 35 opérateurs sur l'ensemble du pays et la plupart commencent à trouver une rentabilité économique". Actuellement, les régions n'ont pas d'autre solution que la SNCF qui a une structure de coûts déséquilibrée.