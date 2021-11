Jean Castex à Montpellier pour présenter le projet de COM

Le premier ministre est attendu ce vendredi matin à Montpellier pour présenter le projet de contournement routier à l'ouest de la ville. Une 2x2 voies qui reliera l'A750 à Juvignac à l'A9 à Saint-Jean-de-Védas. Un dossier dans les cartons depuis plus de 25 ans et qui semble enfin se concrétiser.

Dans ce dossier vieux de plus de 25 ans, on voit enfin le bout du tunnel. Le premier ministre Jean Castex vient à Montpellier ce vendredi matin pour présenter officiellement ce projet de contournement ouest de Montpellier. Une 2 x 2 voies de 6 kms qui reliera l'A750 à Juvignac au nord à l'A9 à Saint-Jean-de-Védas au Sud. Le tronçon manquant qui permettra de faire le tour de la ville sans y pénétrer. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a signé cet été la déclaration d’utilité publique.

Décongestionner le secteur ouest de Montpellier

Les pelles mécaniques ne vont pas entrer en action tout de suite, des recours sont encore possibles mais c'est effectivement une étape importante qui est franchie. L'objectif c'est de décongestionner ce secteur qui voit passer des dizaines de milliers de véhicules chaque jour. Reste à sa voir comment sera financé cet axe routier dont le coût est estimé à près de 300 millions d'euros.

Un péage pour financer le chantier ?

Le maire de Montpellier et président de la Métropole Michael Delafosse, en accord avec ses alliés d'Europe Ecologie les Verts a promis que les collectivités locales ne paieront pas un centime. Il a été envisagé de faire demander à ASF (Autoroutes du Sud de la France) de payer la note et d'augmenter en contrepartie les tarifs du péage sur l'A9. Mais dans un avis récent l'Autorité de Régulation des Transports estime que les véhicules qui roulent sur l'A9 n'emprunteront pas ou très peu le contournement. On ne peut donc pas leur demander de payer plus pour un service rendu à d'autres automobilistes. Le régulateur propose donc la mise en place d'un péage d'1,60 euros juste sur le contournement.