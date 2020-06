Jehanne Collard "Limiter à 110 km/h la vitesse sur autoroutes, c'est une imbécilité"

Son cabinet d'avocats est spécialisé en droit des victimes et dommage corporel. Jehanne Collard a fait son 7h50 ce jeudi matin sur France Bleu Gard Lozère. Jehanne Collard est une avocate française, engagée pour les droits des victimes et l'indemnisation de leurs préjudices. Jusqu'à sa dissolution, elle était vice-présidente de la fondation Anne Cellier fondée en 1987 pour lutter contre l'insécurité routière. Et elle a elle-même été blessée dans un grave accident de voiture en 1993, ce qu'elle raconte dans "Ma vie a commencé dans un fracas de tôle".

Nous dénombrons 19 décès sur la route dans le Gard depuis le début de l'année 2020. Et de nombreuses victimes ont entre 18 et 25 ans. France Bleu Gard Lozère raconte encore ce jeudi l'histoire de Laura, blessée dans un accident route de Beaucaire à Nîmes, le week-end dernier.

Le député européen EELV Yannick Jadot a réclamé ce jeudi une baisse des tarifs des autoroutes pour faire passer une limitation à 110 km/h de la vitesse maximale, proposée par la Convention citoyenne pour le climat. Une "fausse bonne idée", selon Jehanne Collard. "Aujourd'hui, il y a un rejet global en France de la politique de sécurité routière. Il ne faut surtout pas répondre une mesure qui n'a aucun intérêt parce que les autoroutes ne sont pas accidentogènes, déclare-t-elle sur France Bleu Gard Lozère (...)

Oui, multiplions les contrôles, parce que ça on sait que c'est utile, mais on n'a pas assez de policiers, il n'y a pas les moyens. Mais en tout cas, ne rajoutons pas une mesure qui va encore entraîner un rejet de l'adhésion à la politique de sécurité routière, et aux politiques qui peuvent être utiles."

"Non c'est une imbécillité. Il faut arrêter avec la sécurité routière de faire comme si on était au café du commerce, et que que tout le monde y aille de sa proposition inutile et dangereuse." Jehanne Collard, sur France Bleu Gard Lozère

L'avocate précise sa pensée : "Le contrôle, c'est rappeler aux gens qu'il faut respecter les règles. C'est sauver énormément de vies. Modifions notre manière de vivre la sécurité routière. Ne la voyons pas comme des mesures mises en place pour réprimer, pour prendre de l'argent. Les mesures mises en place sont faites pour sauver des vies, pas pour réprimer."