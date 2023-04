Jersey met fin au passeport obligatoire pour les voyages à la journée, Guernesey s'apprêterait à faire de même

C'était une des nombreuses conséquences du Brexit. Le passeport était devenu obligatoire pour voyager dans les îles anglo-normandes depuis le 1er octobre 2021.

ⓘ Publicité

Le 7 mars 2023, Jersey a annoncé la levée de cette obligation pour une période test du 22 avril au 30 septembre 2023. L'impact sur la fréquentation touristique sera suivi de près. Les compagnies maritimes disent avoir perdu entre 40 et 60% de leur clientèle en 2022, à cause de ce passeport obligatoire.

Des conditions très précises

A partir de ce samedi, le passeport n'est plus obligatoire pour se rendre à Jersey si vous êtes un ressortissant français, que vous faîtes un aller-retour dans la journée, que c'est un voyage direct, sans escale, sur une compagnie maritime régulière, en l'occurrence Manche îles express au départ de Granville et Barneville-Carteret ou Condor Ferries au départ de Saint-Malo.

Donc si vous prenez votre propre bateau, il vous faudra votre passeport. Même chose si vous partez sur un week-end ou plus. Attention également à votre pièce d'identité : les cartes d'identité qui ont plus de dix ans et qui sont encore valides pour certaines utilisations, là ne seront pas acceptées.

Un même test pour le baillage de Guernesey ?

Le baillage de Guernesey pourrait aussi être concerné par ce test. "Guernesey leur a emboîté le pas. Ce n'est pas encore officiel mais ça sera officialisé la semaine prochaine juste avant nos départs de Diélette pour Guernesey" assure Olivier Normand, directeur commercial de Manche îles express.

Cela devrait concerner Aurigny et Guernesey. En revanche, le passeport devrait rester en vigueur pour l'île de Sercq.