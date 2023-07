Jeux paralympiques 2024 : "On a encore un gros travail à faire en terme d'accessibilité"

350 000 spectateurs en situation de handicap sont attendus pendant les Jeux Olympiques et paralympiques dans un peu plus d'un an. "Y'a un gros travail à faire avec les aéroports de Paris, les gares, la SNCF, les hôtels parisiens. C'est un travail de concert, ce n'est pas simple, mais on y travaille au quotidien et on sera prêt, parce qu'on n'a pas le choix".

Mickael Jérémiasz, champion paralympique de tennis à Pékin, et chef de mission de l'équipe de France paralympique reste optimiste mais reconnaît, qu'en matière de transports, la région a beaucoup de retard, avec seulement 3% de métro accessible, à savoir la ligne 14. "On ne rattrape pas 40 ans de retard. Mais les Jeux Paralympiques peuvent contribuer à accélérer la mise en accessibilité."

Les Jeux de Paris 2024 , "un outil puissant"

C'est justement le message qu'il a fait passer au président de la République rencontré la semaine dernière. "Je lui ai demandé qu'il soit beaucoup plus engagé sur les Jeux paralympiques. Je lui ai dit tout ce qu'il y avait encore à faire en un an."

"Les Jeux olympiques ce n'est pas une formule magique, mais c'est un outil puissant quand on veut transformer la société", conclut Mickael Jérémiasz qui donne rendez-vous le 9 octobre pour l'ouverture de la billetterie des Jeux paralympiques.