Niort : le réseau de transports en commun de l'agglomération fait peau neuve

A partir du 8 juillet prochain, le réseau des transports en commun niortais, fait peau neuve. De nouvelles lignes plus directes vont être proposées aux voyageurs avant la mise en place de la gratuité dans les bus à partir du 1er septembre.

Le directeur régional de Transdev, Pascal Morganti, l'avoue : il aura fallu plus d'un an pour "monter" ce tout nouveau réseau de transports en commun de l'agglomération niortaise dont la gestion a été confiée sous la forme d'une délégation de service public à Transdev le 30 mars dernier. Beaucoup de consultations, d'études, d'enquêtes ont été menées auprès des usagers, des entreprises pour adapter le mieux possible l'offre à la demande.

Quoi de neuf ?

C'est donc le 8 juillet prochain que ce réseau va être mis en service. Il adoptera pour l'occasion un nouveau nom : Tanlib. Les bus circuleront aux horaires d'été sur les nouvelles lignes mises en place et ce n'est qu'au 1er septembre qu'ils rouleront avec leurs nouveaux horaires. Cette date marquera également le début de la gratuité dans les transports en commun. Quelles sont les nouveautés de ce réseau ? Et bien il sera composé de 7 lignes urbaines et d'une navette de centre-ville. Il y aura également 12 lignes interurbaines (avec 4 lignes régulières, 2 lignes à la demande et 6 lignes "RDS") ainsi qu'un service de transport à la demande (TAD) pour permettre aux personnes vivant dans des secteurs un peu reculés de rejoindre le réseau de transport existant. Il y aura aussi un service de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) de substitution quant à la non accessibilité du réseau à ce public.

Jérôme Baloge, le président de la CAN, présentant le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle pour les transports en commun niortais. © Radio France - Thomas Bénech

Voilà pour les lignes et services mis en place. Mais le vrai plus sur lequel insiste le président de l'agglomération niortaise, Jérôme Baloge, c'est le cadencement des bus. Il est amélioré. C'est le cas notamment sur la future ligne 1 entre Chauray et le pôle universitaire. Il y aura un bus toutes les 15 minutes aux heures de pointe et en heures creuses. L'amplitude horaire pour le service sur cette ligne est également augmentée : les bus circuleront entre 6h30 et 21h30 contre 20h pour les 6 autres lignes urbaines. Quant aux passages de bus sur ces 6 autres lignes, il faudra compter sur un bus toutes les 20,30,40 minutes en fonctions des heures et des lignes.

Avec la gratuité des bus, Transdev espère 30% de fréquentation en plus

Le réseau ainsi proposé se veut plus efficace, plus lisible avec des lignes de bus plus directes. L'objectif est aussi de proposer une alternative sérieuse et complète à l'usage de la voiture individuelle tout en protégeant la planète. Le nouveau service sera d'ailleurs multimodal avec du vélo, du covoiturage et des connections possibles avec le rail. Ne manque plus maintenant que les voyageurs pour étrenner ce nouveau réseau. Transdev espère qu'ils seront nombreux et table sur une hausse de fréquentation dans les bus gratuits à partir du 1er septembre de 30%.