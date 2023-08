JO 2024 : quelles perturbations à prévoir dans Paris pour les événements tests de cet été ?

Répétition générale, à un an des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Après le test de la cérémonie d'ouverture, place aux compétitons, avec notamment les Coupes du monde de triathlon et de para-triathlon. Et qui dit épreuves tests dans la capitale, dit aussi premières difficultés de circulations pour les Parisiens. Du mercredi 16 au dimanche 20 août 2023, plusieurs perturbations sont donc à prévoir.

Quels évènements ?

5 et 6 août 2023 : Test de l'épreuve de natation marathon dans la Seine (World Aquatics Marathon Swim World Series). Vous pourrez voir les nageurs et nageuses entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides, de 7h30 à 10h.

Test de l'épreuve de (World Aquatics Marathon Swim World Series). Vous pourrez voir les nageurs et nageuses entre le pont Alexandre III et le pont des Invalides, de 7h30 à 10h. 17 au 20 août 2023 : Test des épreuves de triathlon et para-triathlon dans la Seine et sur route . Les athlètes pourront être aperçus sur les parcours à partir de 8h15 les 17, 18, 19 et 20 août.

: Test des épreuves de . Les athlètes pourront être aperçus sur les parcours à partir de 8h15 les 17, 18, 19 et 20 août. 19 et 20 août 2023 : Test des épreuves de tir à l'arc avec la Coupe du monde de tir à l'arc, sur l'Esplanade des Invalides. Compétition et animations, sur place, sur réservation .

Quelles perturbations ?

Deux périmètres autour des lieux de compétitions : un rouge, un bleu. Le premier (rouge), indique une interdiction à la circulation, les 16, 19 et 20 août de 5h à 14h, et les 17 et 18 août de 5h à 18h. Seuls les riverains, piétons et vélos pourront y accéder, sur présentation d'un justificatif.

La deuxième zone (bleue), correspond aux déviations activées le matin des 17 et 18 août, pendant les épreuves. Dans ce périmètre, les circulations piétonnes seront maintenues. Certains itinéraires de bus seront déviés. Les métros fonctionneront normalement, mais certains accès pourront être fermés.

Concernant la Seine, la navigation sera arrêtée les 4, 5, 6, 16, 17, 18 et 20 août 2023 de 2h à 11h et le 19 août 2023 de 2h à midi.

Une carte interactive est disponible ici .

Si vous habitez le 1er, 7e ou 8e arrondissement de Paris, une brochure d'information sera distribuée dans 20.000 boîtes aux lettres pour récapituler les restrictions. Une newsletter est aussi créée pour informer et faciliter l'organisation des personnes vivant ou travaillant dans la capitale. Les inscriptions sont ouvertes , et les premiers mails arriveront à l'automne 2023.