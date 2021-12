Joué-lès-Tours : bientôt des mâts solaires sur la rocade, la porte de Monts en travaux dès ce lundi

Les bretelles d'accès et de sortie de la RD37 porte de Monts, à Joué-lès-Tours, vont être successivement fermées à la circulation, dès ce lundi et jusqu'à jeudi. En cause, les travaux de préparation pour l'installation de mâts d'éclairage solaire, le long de la rocade de Tours.

Prudence si vous avez l'habitude d'emprunter la rocade de Tours. Dès ce lundi 13 décembre, la porte de Monts à Joué-lès-Tours est en travaux, pour quatre jours. Les bretelles d'accès et de sortie vont être successivement fermées à la circulation, pour permettre la réalisation de massifs béton, pour l'installation prochaine des mâts solaires sur le boulevard périphérique.

A l'issue des travaux, une vingtaine de mâts solaires seront installés sur la RD37. Il s'agit de "lampadaires autonomes qui offriront un éclairage performant tout en étant écologiques et économiques", vante Tours Métropole.

Les travaux porte de Monts se déroulent de 8h30 à 16h30, en quatre temps :

lundi : fermeture de la bretelle d'accès, dans le sens Sud/Nord

mardi : fermeture de la bretelle de sortie, dans le sens Nord/Sud

mercredi : fermeture de la bretelle de sortie, dans le sens Sud/Nord

jeudi : fermeture de la bretelle d'accès, dans le sens Nord/Sud

Des déviations sont mises en place via la porte de Chambray-lès-Tours, lundi et mardi, et via la porte de Joué-lès-Tours, mercredi et jeudi.

Ce lundi et mardi, la déviation se fait via la porte de Chambray-lès-Tours. - Tours Métropole