A partir du mardi 3 avril prochain et jusqu’au 24 août 2018, vont débuter les travaux d’aménagement d’un giratoire et d’un parking au carrefour des 4 bornes, à l’intersection du boulevard de Chinon, des rues du Gravier, Patalisse et de l’allée des Grands Chênes. Cet aménagement vise à fluidifier la circulation dans ce secteur. Conséquence, à partir du 9 avril prochain et durant 5 mois, les rues Patalisse, du Gravier et l’allée des Grand chênes seront barrées au droit du carrefour des 4 bornes.

Sur le boulevard de Chinon, les voies seront réduites et basculées pour maintenir une voie de circulation dans chaque sens sur cet axe majeur emprunté par de nombreux usagers et convois exceptionnels et les arrêts de bus déplacés. Le montant des travaux est estimé à 950.000 euros.