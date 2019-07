Joué-les-Tours : des travaux nocturnes route de Monts de lundi à jeudi

Attention si vous circulez sur la route de Monts entre 20h30 et 6h30 du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet. Des travaux importants vont être menés, et certaines rues seront interdites à la circulation.

Joué-lès-Tours, France

Des travaux nocturnes (20h30 / 6h30) vont se dérouler route de Monts à Joué-les-Tours du lundi 8 au jeudi 11 juillet. Ils seront réalisés sur le giratoire de la rue de la Gitonnière et sur le nouveau giratoire de la route de Monts. Pendant cette période la route de Monts (tronçon Gitonnière/ Morin), la rue du docteur Morin, la rue de Verdun et le carrefour Gitonnière seront barrés à la circulation et les usagers seront invités à prendre les déviations mises en place.

La carte des travaux - Métropole de Tours

Programme des travaux :

• Nuit du 08 au 09 juillet travaux de réseau carrefour Gitonnière

• Nuit du 09 au 10 juillet rabotage des enrobés et préparation des raccordements avec les nouveaux aménagements de la route de Monts

• Nuit du 10 au 11 juillet – enrobés sur les giratoires Gitonnière et Docteur Morin avec la route de Monts.

La Métropole de Tours explique que le réaménagement de cette route est nécessaire car, avec 8.000 véhicules/Jour, la chaussée et les équipements sont vieillissants. Cet axe sur lequel circule 7% de poids-lourds, n'a pas de pistes cyclables. D'autres phases de travaux auront lieu en 2020 et 2021. Coût total : 3 millions 260.000 euros.