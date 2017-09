Joué-lès-Tours : les facteurs se forment pour être plus en sécurité à vélo

Ils vous déposent votre courrier à vélo en slalomant bien souvent entre les piétons et les automobilistes. Pour leur apprendre à mieux gérer les situations les plus dangereuses, La Poste leur propose une formation à Joué-lès-Tours avec le collectif Cycliste 37.

Comment bien se positionner dans un rond-point à vélo ? Comment bien aborder un virage sur un sol glissant ? Peut-on circuler à vélo sur une voie piétonne ? Autant de questions auxquelles tous les facteurs n'ont pas forcément la réponse, et pourtant le vélo est leur outil de travail quotidien. Leur direction leur propose donc de se former depuis juin à Joué-lès-Tours, formation dispensée par le collectif Cycliste 37. Sept facteurs ont donc révisé un peu leur code de la route et fait le tour de leur vélo avec un formateur durant une demi-journée.

La formation a commencé par un rappel du code de la route pour les cyclistes © Radio France - Kévin Blondelle

La plupart estiment que leur métier comporte de nombreux risques

Les facteurs présents ont aussi posé des questions et expliqué leurs principales difficultés : les automobilistes qui ne les voient pas toujours, les piétons qui ont les yeux rivés sur leur téléphone, la pluie qui rend parfois la chaussée très glissante. Le formateur leur a apporté de précieux conseils, qui leur permettront sans doute de limiter les risques, même si il y en aura toujours : l'une des factrices, Maryse, 28 ans de métier, est déjà tombée plusieurs fois malgré sa longue expérience.