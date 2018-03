Des automobilistes ont vécu l'enfer sur l'autoroute A7 dans la traversée de la Drôme ce jeudi. La circulation s'est avérée très compliquée dès 8 heures du matin.

900 camions stockés dans la Drôme

Comme l'autoroute A9, plus au Sud, était interdite aux poids-lourds, la préfecture de la Drôme a fait stocker des camions sur l'A7, sur des aires de service, mais aussi sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Les autorités ont compté jusqu'à 900 camions stationnés sur une dizaine de kilomètres.

L'arrêté de la préfecture de la Drôme a été levé vers 13h, mais il a fallu ensuite évacuer tous les camions à l'arrêt, et les difficultés de circulation pour les automobilistes se sont donc poursuivies toute l'après-midi. La traversée de Valence et le tronçon Valence/Loriol étaient saturés.

Le tronçon Bollène/Orange paralysé

Plus au sud, entre Bollène et Orange, la circulation a été beaucoup plus compliquée encore car les camions ont été arrêtés sur les trois voies de circulation. Là, ce sont plus d'un millier de poids-lourds qui ont été immobilisés par la gendarmerie. Les voitures avaient obligation de sortir au niveau de Bollène, ce qui a entraîné un bouchon d'une vingtaine de kilomètres.

A 18 heures ce jeudi, les difficultés sont en train de se résorber. On circule bien mieux déjà direction Marseille.

La Drôme n'a été placée qu'en vigilance météo jaune lors de cet épisode de neige, et a rebasculé en vert en début d'après-midi. En Ardèche, la vigilance météo orange neige et verglas a été levée à midi ce jeudi, le département est en vigilance jaune ce soir.