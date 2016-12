Jour de l'an : des transports en commun gratuits toute la nuit en Ile-de-France

Le STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France, renouvelle son opération de transports gratuits pour le réveillon du 31 décembre. Des métros, des trains, des RER et des bus rouleront toute la nuit. Retrouvez ci-dessous le détail des lignes qui fonctionneront non-stop.

C'est un peu devenu une tradition de la nuit du Nouvel An en région parisienne. Une fois de plus, la nuit du 31 décembre 2016, une partie des transports en commun d'Ile-de-France fonctionneront gratuitement toute la nuit pour permettre à chacun de faire la fête en toute sérénité. A partir de 2h15, horaire habituel de fermeture du métro parisien, les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 resteront en fonctionnement. Dix lignes de RER et de transiliens assureront également des trajets Paris-banlieue toute la nuit. De nombreuses lignes de bus seront également opérationnelles pour ramener chez eux tous les réveillonneurs et réveillonneuses. Des transports qui seront par ailleurs gratuits du 31 décembre, 17 heures, au 1er janvier, 12 h.

Les lignes de métro et de RER ouvertes la nuit du 31 © Radio France - - STIF

Pour les RER, précisons qu'à l'exception des lignes A et B, les rames ne circuleront la nuit que dans le sens Paris-banlieue. Pour les RER A et B, le fonctionnement s'effectuera dans les deux sens.

Les lignes de bus en service la nuit du 31 © Radio France - - STIF

Le service des transports en commun d'Ile-de-France reprendra ensuite normalement, comme un dimanche.

Pour en savoir plus et préparer votre trajet, deux sites internet sont à votre disposition : celui du STIF et l'application Vianavigo.