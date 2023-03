Journée contre la réforme des retraites : des perturbations dans les transports en commun dijonnais ce 28 mars

Ce mardi 28 mars est la 10e journée de mobilisation organisée par l'intersyndicale contre la réforme des retraites et son passage en force via l'article 49.3. A Dijon, un préavis de grève a été déposé par les syndicats de Divia. Le trafic des trams et des bus sera donc à nouveau perturbé.

Une station tram sur la ligne T2 à Dijon © Radio France - Christophe Tourné Le mardi 28 mars, le réseau Divia Bus&Tram fonctionnera comme suit : ⓘ Publicité Tramway – de 5h30 à 00h15 T1 et T2 : toutes les 7-8 min de 5h30 à 19h30 puis 10-15 min de 19h30 à 00h15 Bus - Lianes – de 6h15 à 00h15 L3, L5, L6 proposent un bus toutes les 12-15 min

proposent un bus toutes les L4 et L7 toutes les 20 min Bus - Lignes – de 6h15 à 19h15 B11 : toutes les 15-20 min

: toutes les B12 et City : toutes les 20 min

: toutes les B10, F42 toutes les 25 min

toutes les B13, B16, B18 : toutes les 30 min

: toutes les B14, B15 : toutes les 35 min

: toutes les Corol : toutes les 40 min

: toutes les Fonctionnement normal : B17, B19, B20, B21, B22 – P30, P31, P33, P34 – F40, F41, F43 - Express - DiviAccès Les prévisions de trafic des bus et trams Divia dans l'agglomération dijonnaise pour le mardi 28 mars - Divia Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez-vous faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.