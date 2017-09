Journée d'action contre la réforme du code du travail : Les transports perturbés en Loire-Atlantique et Vendée

L'appel à la grève lancé par plusieurs organisations syndicales contre la réforme du code du travail aura des conséquences sur le fonctionnement des transports en Loire-Atlantique et en Vendée ce mardi 12 septembre

Il y aura des perturbations dans les transports ce mardi en raison de la journée d'action contre la réforme du code du travail. Moins de trains dans les Pays-de-la-Loire, moins de trams et de bus à Nantes et à St-Nazaire.

Rail : le réseau TER le plus touché

À la SNCF, les perturbations toucheront principalement le réseau régional : Environ 2 TER sur 3 circuleront (64%) selon la direction. Le programme est consultable ici. Le programme des Intercités est également modifié : Aucun train entre Nantes et Tours et un seul Nantes / Bordeaux (départ 8h25). Le trafic TGV est quasiment normal excepté pour un Les-Sables-d'Olonne / Paris qui partira... de Nantes

Copie d'écran programme SNCF du 12 septembre 2017 - sncf

Moins de trams et de bus à Nantes et à St-Nazaire

À Nantes, les tramways seront moins nombreux, et circuleront selon les horaires des vacances scolaires. Fréquence réduite aussi pour une dizaine de lignes de bus de la TAN. Il n'y aura aucun bus sur les lignes 66 (Audencia / Babinière), 71 (Bas de Couëron / Hermeland) et E8 (Gréneraie / Le Pellerin). Tous les circuits scolaires seront assurés. Le parcours des trams et bus sera également impacté entre 13h et 18h par la manifestation prévue dans le centre-ville de Nantes. Les prévisions en détail sur le site internet de la tan

A St Nazaire, les lignes Hélyce U1 à U4 circuleront comme un samedi. Les autres lignes seront assurées normalement.