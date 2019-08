Journée de chassé-croisé : l’opération péage gratuit des gilets jaunes sur le Viaduc de Millau interdite

Millau, France

La préfecture de l’Aveyron dit Non à une opération "péage gratuit" sur la barrière de péage du Viaduc de Millau. Cette opération était annoncée par un collectif des Gilets Jaunes de Millau pour ce samedi 3 août.

Une manifestation qui n'a pas été déclarée. En conséquence, et compte tenu du trafic très important attendu sur l'A75 (l’axe Clermont-Ferrand / Montpellier) à l'occasion du plus important chassé-croisé de l’année, la préfète de l'Aveyron, Catherine Sarlandie de La Robertie, a pris la décision d'interdire par arrêté toute manifestation et rassemblement sur l'autoroute aveyronnaise.

Une zone particulièrement sensible

Une décision liée aux risques engendrés par la présence de personnes à pied aux abords du péage que ce soit pour elles-mêmes ou pour les automobilistes insiste la directrice de cabinet de la préfète, Michèle Lugrand. "On est dans une période classée noire, donc la préfecture a interdit toute manifestation qui pourrait être _mettre en danger les personnes à pied et la sécurité des automobilistes_. C’est une zone particulièrement sensible. Il n’est pas question qu’il y ait à cet endroit des personnes à pied alors que de très nombreux automobilistes vont emprunter le péage. Et puis le péage de Millau est interdit de toute façon pour les personnes à pied."

La préfète estime que prendre part à cette manifestation est susceptible de troubler gravement la sécurité publique lors de la journée classée "noire" par Bison Futé.

Pour mémoire, le record absolu de fréquentation du viaduc de Millau a été établi le 13 août 2016 quand 65.828 véhicules ont passé le péage.