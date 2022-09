Journée de grève interprofessionnelle : trafic légèrement perturbé, ce jeudi, à la RATP

Si vous prenez le métro parisien ce jeudi 29 septembre, ce devrait être pareil que les autres jours. La RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) annonce, ce mardi, que le trafic des lignes qu'elle gère devrait être légèrement perturbé pour la journée de grève interprofessionnelle, dans deux jours.

Trafic normal pour le métro, journée perturbée pour les bus

Dans un communiqué, la régie des transports parisiens précise que ce seront les bus qui circuleront le moins : en moyenne 2 bus sur 3 avec "certaines lignes très perturbées", mais sans préciser lesquelles. Jointe par France Bleu Paris, la RATP ignore encore quelles liaisons seront les plus impactées. Perturbations à venir avec 3 RER C sur 4, et 9 trams sur 10, ce jeudi sauf pour la ligne 3a avec un tram sur deux. Elle circulera seulement entre Pont du Garigliano et Pont d'Ivry.

Pour le reste, le métro parisien, le RER A et les bus du réseau Noctilien circuleront comme un jour normal. Les prévisions de la SNCF doivent arriver ce mercredi, vers 17 heures. Elle gère, entre autres, les lignes C et D du RER et toutes les liaisons du Transilien.

Ces perturbations arrivent alors qu'une journée de grève pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites, se tient ce jeudi 29 septembre dans tout le pays, à l'appel de la CGT, Solidaires et FSU.