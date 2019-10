Journée décisive pour le projet de nouveau tramway dans le Grand Nancy

Nancy, France

Journée décisive pour le projet de renouvellement du tramway dans le Grand Nancy. La commission d'enquête publique, qui a recueilli les avis des personnes concernées par le nouveau tracé de la Porte Verte (Essey-les-Nancy) à Brabois (Vandoeuvre-les-Nancy), doit rendre son rapport et son avis au préfet de Meurthe-et-Moselle ce mercredi 30 octobre. Un rapport qui peut permettre de faire avancer ce dossier qui paraît de plus en plus polémique ou bien de le stopper. France Bleu vous détaille les différents scénarios :

La commission rend un avis défavorable : c'est le scénario le moins probable. Le projet de tramway tombe à l'eau. Il faut repartir de zéro avec à la clé presque quatre années de travail alors que l'actuelle ligne 1 doit s'arrêter en 2022, selon la Métropole du Grand Nancy. L'avis est favorable : le projet reconnu d'utilité publique repasse à la Métropole pour un nouveau vote au mois de décembre. L'avis est favorable mais avec réserve : c'est l'hypothèse la plus plausible. Charge au porteur de projet, la Métropole de lever cette réserve pour que le projet puisse aboutir. La commission d'enquête publique pourrait par exemple demander la suppression du viaduc qui fait polémique à Villers-les-Nancy, près du jardin botanique, pour monter à Brabois. Selon nos informations, la Métropole a déjà trouvé une solution, une légère modification du tracé qui permettrait de se passer de ce viaduc et de ne pas mordre sur les terrains des habitants. Le prochain obstacle serait donc le conseil métropolitain de décembre avec en toile de fond les élections municipales de mars 2020.