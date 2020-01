Journée découverte du nouveau tram-bus de la ligne T2

Nîmes, France

Deux jours avant sa mise en service, la métropole a présenté aux Nîmois le nouveau tram-bus de la ligne T2, entre Feuchères et Carémeau. Avec ses 24 mètres de long, une capacité de 150 personnes soit 28 000 voyageurs par jour, ce Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est très attendu. Les travaux dans l'agglomération ont duré 15 mois, et vont se prolonger pour étendre la ligne jusqu'à Paloma, pour un tracé d'une longueur totale de 13 kilomètres.

Reconnecter certains quartiers au centre-ville

A la station Trait d'Union, les habitants se réjouissent. C'est le cas de Raouf Azzouz, directeur de l'association Mille Couleurs. "Ça va redorer l'image du quartier, permettre aux jeunes d'accéder plus facilement au centre ville. C'est comme un pont", explique-t-il. Anwar habite tout près de la station : "Ça aura aussi pour effet de désengorger un peu la circulation, de faciliter l'accès à Carémeau et au centre-ville ou on ne peut pas stationner", dit-il.

Développer les modes de transports doux

L'objectif de Nîmes Métropole, c'est surtout de promouvoir les modes de transports écologiques. Hybride, le BHNS fonctionne au gaz et à l'électricité, et circulera sur des voies réservées. Ces voies permettront d'abord d'augmenter la vitesse des trajets de limiter les retards, mais surtout, seront ouvertes aux cyclistes. "Une grande nouvelle", se réjouit Anwar, qui se déplace essentiellement à vélo. Elisabeth se réjouit aussi : "Me rendre à mon travail à vélo, c'est un vrai parcours du combattant. On voit que des efforts sont faits pour améliorer les transports doux", note-t-elle.

