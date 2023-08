Journée mortelle sur les routes manchoises

Le premier accident s'est déroulé vers 15H40 sur la départementale 57, commune de Tribehou au sud de Carentan. Un cycliste et un tracteur sont entrés en collision. Une dizaine de sapeurs-pompiers des centres de Saint-Jean-de-Daye et Carentan ont été mobilisés sur place et ont tenté un massage cardiaque pour réanimer le cycliste, un homme de 60 ans qui a finalement été déclaré décédé.

ⓘ Publicité

Une heure plus tard, un autre accident mortel s'est déroulé sur l'A84 en direction de Rennes, au niveau du contournement d'Avranches. Deux voitures se sont percutées. Cette fois-ci, 20 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place en provenance des centres de secours d'Avranches, Ducey, Villedieu-les-Poêles, Saint-James et Pontorson. Un homme et une femme, tous les deux âgés de 54 ans, accompagnés d'un enfant de 7 ans ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital d'Avranches. En revanche, dans le second véhicule, une femme de 80 ans a perdu la vie.