Île-de-France : journées noires jeudi et vendredi sur les lignes L et J du Transilien

Jeudi 23 juin et vendredi 24 juin, suite à plusieurs appels à la grève, deux trains sur trois seront supprimés sur la ligne L et J. Des perturbations sont aussi attendues sur la ligne RER A entre Cergy et Poissy, uniquement vendredi.