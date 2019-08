Journée noire sur les routes : les patrouilleurs de Savoie racontent les comportements très dangereux des automobilistes

Chambéry, France

Si vous êtes coincés dans les bouchons, patience ! Les patrouilleurs constatent, toute l'année, des comportements très dangereux. "Pas plus tard qu'hier, raconte Mylène, _on a dû arrêter un jeune cycliste dans le tunnel de l’Épine_. Il ne comprenait pas que c'était dangereux et voulait rentrer plus vite chez lui".

Des cyclistes sur l'autoroute, des chauffards qui doublent par la droite... les agents de sécurité en voient très régulièrement. "On ne s'en étonne même plus", souffle Mylène.

Des cyclistes, une machine à laver et parfois des insultes sur l'autoroute

A chaque intervention, dans leur fourgon à gyrophare orange ou bleu, les agents agissent pour sécuriser les conducteurs sur l'autoroute. Mais ces mêmes conducteurs les invectivent parfois. "Un bus m'a même bloqué le passage alors que j'essayais d'intervenir sur un accident", se souvient Mylène, "ou alors certains nous demandent des réductions sur les péages car ils ne trouvent pas ça normal de lever le pied".

Des vélos et des skis, on en ramasse beaucoup ! - Eric, agent de sécurité sur l'autoroute

Et puis il y a les automobilistes qui téléphonent au volant, ceux qui mangent et jettent leurs déchets par la fenêtre. Parfois, les agents de sécurité font même d'étonnantes trouvailles. C'est le cas de Kévin. "On nous appelle pour des objets sur la route. On arrive sur la zone. Et on découvre une machine à laver, un micro-onde, toute une cuisine neuve !" Le conducteur n'avait pas attaché ses meubles dans sa remorque en pensant qu'ils étaient trop lourds pour s'envoler.

Les pertes de chargement font partie des principaux problèmes sur l'autoroute. "Des vélos et des skis, on en ramasse beaucoup", raconte Eric. Comme la plupart de ses collègues, il a lui aussi eu affaire à des automobilistes aux comportements dangereux. "Une famille était tombée en panne. Le père est sortie de la voiture et a arrêté la circulation pour que quelqu'un prenne sa femme et sa fille en stop, pour qu'elles ne ratent pas un avion".

Commencer par bien préparer son voyage

Tous se rappellent de ces anecdotes en souriant. Elles n'ont pas fini en catastrophe. Mais ils ne cessent aussi de rappeler les mesures de sécurité basique à adopter sur la route. Hervé dirige l'équipe. Pour lui, il faut commencer par bien préparer son voyage. "Vérifier la pression des pneus, que le chargement est attaché correctement, savoir où on va sortir pour ne pas changer de voie au dernier moment. Et puis sur le réseau, respecter les vitesses et les distances de sécurité."

Et même dans les bouchons où l'ou roule parfois lentement, il faut rester attentif. "L'autoroute, ça se partage. Même si on met un peu plus de temps, on arrivera toujours en vacances. Et il vaut mieux arriver plus tard que finir sur une dépanneuse ou dans une ambulance", conclut-il.