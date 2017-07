Journée noire pour les départs en Auvergne et dans toute la France

Bison Futé annonce un week-end exceptionnellement difficile pour le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Toute la journée de samedi est classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Il y aura beaucoup de monde sur les routes auvergnates.

C'est la journée la plus chargée de l'année sur les routes de France et d'Auvergne. Bison Futé prévoit des difficultés dans le sens des départs dès ce vendredi midi, une circulation chargée dans la nuit de vendredi à samedi avec les premiers bouchons qui risquent d'apparaître dès 4 heures du matin sur les axes les plus chargés (A6, A10, A13).

Bison Futé voit noir - Bison Futé

En Auvergne, la circulation devrait être dense sur les grands axes dès ce vendredi après-midi et surtout toute la journée de samedi. La principale difficulté attendue devrait se situer sur l'A71 entre Montmarault et le péage de Gerzat. Il faut y ajouter la traversée de Clermont-Ferrand, source de ralentissements et de bouchons avec les travaux d'élargissement. Autres secteurs traditionnellement difficiles, la grande montée avant la sortie Gannat sur l'A71, les virages de Coudes et l'ascension du col de la Fageole sur l'A75.

L'axe nord-sud, A71 et A75, qui permet d'éviter la vallée du Rhône reste de toute façon un secteur difficile. Le moindre incident peut tout de suite entraîner un gros bouchon, comme par exemple un accident matériel samedi dernier sur l'A71 à hauteur de Riom qui a provoqué un bouchon de plus de 10 kilomètres, pratiquement jusqu'à la sortie Combronde.

Les autres grands axes auvergnats, A89, N7, N79 (la RCEA), N88, N102 et N122 devraient également connaître un trafic très important. Et si c'est dans le sens des départs que les vacanciers seront les plus nombreux, il y aura également beaucoup de monde dans le sens des retours qui est classé orange. Dimanche, Bison Futé prévoit également de l'orange en Auvergne, aussi bien dans le sens des départs que celui des retours.

Prudence et patience donc si vous prenez le volant!