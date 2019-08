Journée noire sur l' A9 en direction de l'Espagne

Hérault, France

Ce samedi 3 août est cette année le jour du fameux chassé croisé annuel entre juillettistes et aoûtiens . Vinci Autoroutes s'y est préparé, avec la mobilisation rien que pour la partie héraultaise de l'A9 de 150 agents, des patrouilleurs, des agents aux péages et à la gestion du trafic.

C'est le poste régional du trafic a Narbonne qui grâce à 142 caméras , et 81 stations de comptage observe quasiment ne temps réel l’évolution du trafic et peut prendre les décisions notamment de réduction de la vitesse pour éviter la saturation du réseau routier .

160 000 véhicules attendus dans la journée

Dans le sens des départs on attend dans la partie héraultaise de l' A9 jusqu’à 5000 véhicules /heure, c'est deux fois plus q'un samedi normal. " Ce que l'on redoute c'est l'accident, explique Alain Pardes, le chef du district de Sète, _un simple accrochage matériel dans un trafic dense peut entraîner des kilomètres de bouchons . Des accidents dus a des non respect des distances de sécurité, un freinage brusque du véhicule devant et c'est l' accident et puis ajoute Alain Pardes, il y a des bagages mal attachés sur les galeries de toits qui se retrouvent au milieu de la voie."_

respect des hommes en jaune

En ce samedi de chassé croisé, les patrouilleurs sont prêts à intervenir pour sécuriser un accident, un véhicule en panne, enlever un objet au milieu de la chaussée. Depuis le début de l'année, 40 fourgons d'intervention de patrouilleurs ont été percutés sur l' A9 , heureusement sans faire de victime.