Journée record pour Vélib' lors de la grève à la RATP

Vélib' continue de monter en puissance. Sous l'effet du beau temps, et d'un plus grand nombre de vélos disponibles (16.000 actuellement, dont 45% à assistance électrique, répartis sur 1.334 stations), le service métropolitain fait de plus en plus d'adeptes. 116.000 trajets ont été enregistrés jeudi 12 septembre, un record qui n'aura tenu que quelques heures. Vendredi, l'absence quasi totale de métros en raison de la grève à la RATP a entraîné un regain d'intérêt pour les vélos vert et bleu. 174.565 courses ont été comptabilisées, avec un pic à 16.000 locations entre 19 heures et 20 heures. Et 73.400 trajets ont été réalisés en électrique.

Numéro un mondial

"Le système s'est normalisé, explique sur France Bleu Paris Nicolas Boutaud, directeur marketing et commercial de Smovengo. On a prouvé vendredi qu'on était capable de répondre à des fortes demandes de la part des utilisateurs. Certes, il y a encore beaucoup de travail à faire. La courbe d'apprentissage a pu sembler longue mais il faut rappeler que tout a changé : la technologie, le périmètre... Vélib est vraiment le numéro un mondial en terme de vélos partagés."

Vélib' compte aujourd'hui 235.000 abonnés, 50.000 de moins qu'en 2017 lors de la dernière année du contrat de JCDecaux.