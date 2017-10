Journée sans bus ni tramway à Nantes, l'élu en charge des transports pas d'accord avec ce blocage

Pascal Bolo, le président de la Semitan et premier adjoint au maire de Nantes, se dit solidaire des contrôleurs agressés au cours du week-end mais il n'apprécie pas que les agents aient décrété une "journée blanche". Il n'y aucun bus ni tramway mardi matin à Nantes.

Les usagers des transports publics nantais vont devoir utiliser le système D ce mardi pour se déplacer, aucun bus, aucun tramway, aucun busway ne circule dans la métropole en raison d'une "journée blanche" déclenchée par les agents de la Semitan (la société qui exploite les transports nantais). Ils protestent ainsi contre l'agression de quatre contrôleurs le week-end dernier à la station Duchesse Anne et contre le caillassage d'un bus quelques heures plus tôt.

Le président de la Semitan comprend la colère mais n'approuve pas la paralysie du trafic

Pascal Bolo, le président de la Semitan, interrogé mardi matin sur France Bleu Loire Océan, affirme" partager l'émotion et la colère des agents", il explique qu'ils ont été victimes d'un déferlement de violence mais le premier adjoint au maire de Nantes "regrette que toute l'agglomération soit pénalisée alors que les auteurs de l'agression ont été interpellés" (NDLR : ils ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue).

Cette journée blanche décrétée par les agents de la TAN et soutenue par les syndicats ne relève ni du droit de grève ni du droit de retrait, ils en avaient déjà organisé une le 14 août dernier après une agression. Pascal Bolo dit ne pas approuver la "répétition" ce ces actions.

Des policiers présents lors de certains contrôles de passagers

Suite à l'agression du mois d'août, une réunion avait organisée entre la TAN, la Métropole et la Préfecture, avec des mesures à la clé comme le renforcement des agents de la TAN sur le terrain, l'installation d'un PC sécurité dédié pour une meilleure coordination avec la police. Pascal Bolo annonce également mardi matin que les contrôles renforcés ne s'effectueront désormais qu'en présence de policiers de la Police nationale. On appelle contrôles renforcés les opérations qui mobilisent plusieurs contrôleurs et dont l'objectif est la vérification des titres de transports de tous les passagers d'une rame ou d'un bus.