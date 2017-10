Journée sans voiture à Paris : "ça ne fait pas de mal"

La troisième édition de la "journée sans ma voiture" a eu lieu ce dimanche à Paris sous la pluie.

La circulation était interdite pour la plupart des voitures entre 11h et 18h dimanche dans toutes les rues de Paris sauf le périphérique et les Bois de Boulogne et Vincennes. C'était la troisième édition de la "journée sans ma voiture". Parfois, donc, les automobilistes ont du faire demi-tour. En arrivant porte Maillot et devant l'un des 113 barrages filtrants mis en place aux entrées de la ville, Gary au volant de sa voiture a dû renoncer à entrer dans la ville : "une journée sans voiture ? ça ne fait pas de mal" s'est-il exclamé avec le sourire.

L'un des 113 barrages filtrants est mis en place porte Maillot pour #ParisSansVoiturepic.twitter.com/xuTlJj84MN — France Bleu Paris (@francebleuParis) October 1, 2017

Dans le centre, les cyclistes ont donc profité de ce moment même si il a plu. Toutefois, surprise, les rues se sont pas désertes : "ça me fait rager intérieurement, a réagit Félicie sur son Vélib, parce qu'ils nous font des queues de poissons alors qu'aujourd'hui c'est la journée des vélos et des piétons".

Pas tout à fait sans circulation rue de Rivoli #JourneeSansVoiturepic.twitter.com/VT2AbdFXQN — France Bleu Paris (@francebleuParis) October 1, 2017

En réalité, il y avait des exceptions : les taxis, les VTC et les véhicules de secours avaient le droit de rouler, de même que les riverains à conditions d'avoir un justificatifs de domicile. Pour Yann, skateur, "c'est dommage que tout le monde ne joue pas le jeu".

Les bons chiffres

La mairie de Paris a annoncé un bilan positif de cette journée. Sur le périphérique en particulier, là où tout le monde pouvait circuler, le nombre de véhicule a baissé jusqu'à 32% par rapport au dimanche précédent, le 24 septembre qui était un week-end normal. En intramuros, cette baisse est beaucoup plus importante puisque c'est dans ce périmètre que s'appliquaient les restrictions : le trafic automobile a diminué de 52% par rapport à la semaine d'avant.

Logiquement, cela a des conséquences sur la pollution de l'air : Airparif estime qu'à 13h, le niveau de dioxyde d'azote était en baisse de 25% à Paris et dans l'atmosphère de la petite couronne.

1er bilan Journée Sans Voiture : jusqu'à -25% de pollution, notamment sur les grands axes https://t.co/Bs1LR1RsF2 — Christophe Najdovski (@C_Najdovski) October 1, 2017

Et puis, selon les données de Bruitparif, nos oreilles ont apprécié cette journée... avec un ambiance sonore qui a diminué de 20%.

Pour cette journée sans voiture, il y a avait donc des voitures et même des automobilistes qui ont tenté de frauder. La préfecture de police a noté 54 infractions, dont cinq pour des conducteurs qui n'avaient pas le droit de circuler et 24 pour excès de vitesse : c'est à dire supérieur à 30 kilomètres/heure la limite autorisée dimanche. Les contrevenants ont pris 135 euros d'amende dans ces cas là.