Paris, France

Vous êtes priés de laisser votre voiture au garage dimanche pour la 4e édition de la Journée sans voiture à Paris. De 11h à 18h, la plupart des véhicules motorisés sera interdit de circulation dans toute la capitale, à l'exception du périphérique. Et cette année, l’événement coïncide avec les Journées Européennes du Patrimoine. L'occasion pour les visiteurs, selon la Ville de Paris, "de découvrir la ville sous un autre jour".

Qui pourra circuler ?

Les vélos, les rollers, les trottinettes et tous les véhicules sans moteur sont autorisés.

Dans les 4 premiers arrondissements, seuls les bus et les taxis pourront circuler à une vitesse maximum de 20 km/h.

Dans le reste de la capitale, les bus, les véhicules de secours, les taxis et VTC pourront rouler mais pas à plus de 30 km/h. Également autorisés : les véhicules de livraison, ceux qui approvisionnent les marchés, ceux qui sont utilisés par les handicapés, les camions de déménagement ayant une autorisation de stationnement, les véhicules de dépannages, des professionnels de soins à domicile ou de personnels travaillant dans le service public (RATP, hôpital..).

Si vous habitez Paris, vous pourrez quitter ou entrer dans la capitale à condition de présenter un justificatif de domicile.

Qui doit rester au garage ?

Tous les véhicules à moteur sont concernés par cette interdiction. Même si vous avez une voiture électrique, il faudra, ce dimanche, la laisser au garage. Pas question non plus de prendre votre deux-roues motorisé même s'il est électrique. Les voitures de presse ne pourront pas rouler ce jour-là. Les voitures diplomatiques non plus. La mairie de Paris précise qu'aucune dérogation ne sera donnée pour cette journée. Vous pouvez retrouver le détail des véhicules autorisés et interdits sur le site paris.fr.

1000 policiers seront mobilisés pour réaliser des contrôles aux portes de Paris. Les contrevenants s'exposent à 135 euros d'amende.

Un bilan positif en 2017

Lors de la précédente journée sans voiture, le 1er octobre 2017, le trafic automobile avait baissé de moitié, selon la Ville de Paris. La circulation avait été également été réduite d'un tiers sur le boulevard périphérique même s'il n'était pas concerné par l'opération.

Concernant la pollution, le niveau de dioxyde d'azote était en baisse de 25% à Paris et en petite couronne, selon Airparif. Le bruit avait également été réduit de 20% comparé à un dimanche normal selon l'association Bruitparif.

Malgré tout, certains s'étaient plaint de voir encore trop de voitures ce jour-là dans les rues de la capitale.

Présentation des solutions alternatives à la voiture

De nombreux événements et animations sont prévus ce dimanche :