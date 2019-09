Journée sans voiture : la maire de Paris regrette un accès compliqué aux Champs-Élysées

Paris, France

Se balader à trottinette, vélo ou rollers sur les pavés des Champs-Élysées : certains touristes et Parisiens ont eu bien du mal à le faire depuis ce dimanche matin. Dans le secteur, une dizaine de stations de métro a été fermée au cours de la matinée sur demande de la préfecture de police. Les six gares de la ligne 1 inaccessibles entre 8 heures et 11h30 sur la ligne 1 (entre Tuileries et Charles de Gaulle), de même que la station Madeleine (M8 et 9) ont obligé chacun à marcher plus que prévu. Les stations Madeleine (M8 et 9) ainsi que Saint Philippe du Roule ont aussi été fermées. Plusieurs lignes de bus ne circulent pas non plus. Le retour à la normale se fera en fin de journée, en accord avec la préfecture de police.

La mairie non consultée

Selon la RATP, la préfecture de police a demandé la fermeture de ces stations par mesure de sécurité en raison des journées du patrimoine. Un arrêté pour interdire toute manifestation de gilets jaunes ce dimanche dans le secteur avait également été pris.

Pour la maire de Paris, cette décision est difficilement compréhensible. "C’est très galère pour les touristes et les parisiens et je vais avoir une explication avec le préfet de police car cela s’est fait sans concertation avec nous, indique Anne Hidalgo. Bien sûr qu’il faut protéger car il y a des menaces, mais _cette façon de boucler le centre de Paris ne me convient pas_".