Journée sans voiture : les Bretons séduits par le vélo mais il reste des freins

Le vélo a toujours la cote, 18 mois après le premier confinement. En Bretagne, ce n'est pas la pluie qui fait peur, mais la sécurité.

Il y avait le cycliste du dimanche, il y a eu le cycliste du confinement... mais il s'est mué en cycliste du quotidien. En cette journée européenne sans voiture, direction la piste cyclable. "C'est plus qu'une impression", remarque le Brestois Olivier Schneider, président de la FUB, fédération française des usagers de la bicyclette. "Les Français se sont saisis massivement de la solution vélo pour se déplacer tous les jours que ce soit en ville ou en milieu rural et péri-urbain. Et aujourd'hui les gens continuent alors que les contraintes sont allégées."

Les cyclistes du confinement ont prolongé

Les confinements ont donc eu du bon ! La crainte du virus, des poignées dans les bus, les sièges usés par tout le monde... "Les transports en commun avaient le désavantage de la promiscuité pendant la crise. Les gens ont découvert la joie de ce 5ème geste barrière, avec l'endorphine, le plaisir que cela procure."

Les jours de pluie il n'y a que 25% de cyclistes en moins

Oui, mais la pluie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, il pleut en Bretagne : 1.210 mm par an à la station de Brest Guipavas selon Météo Bretagne. La réponse fuse : "On dit qu'il n'y a pas de mauvaise météo mais de mauvais vêtements." On peut donc y remédier ? "Avec les vélos à assistance électrique ou les vélos cargos, on peut trouver les bons usages et les bons vêtements. Comme on pédale pas trop fort avec le vélo électrique, on ne sue pas fort. Les jours de pluie il n'y a que 25% de cyclistes en moins."

Il manque tout un système vélo

Alors que faut-il pour qu'on se mette un peu plus au vélo en ville et à la campagne ?"Nous on pense qu'il manque tout un "système vélo". Ca ne veut pas forcément dire une piste cyclable dans chaque rue mais il faut un itinéraire sécurisé pour se déplacer. Il faut pouvoir avoir accès à un vélo, pouvoir l'entretenir et éviter le vol. Ce qui manque le plus en Bretagne, ce sont les infrastructures dès que l'on sort des villes et qu'il faut franchir les rocades." En témoigne le baromètre des villes cyclables de la FUB.

