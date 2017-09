Journée sans voiture : pas facile à mettre en pratique dans l'Yonne

Ce vendredi 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture. Dans l'Yonne, il ne s'agit pas d'une mesure obligatoire, plutôt d'une incitation à utiliser d'autres modes de transport. Alors, pouvez-vous vous passer de votre véhicule ?

"On prend le bus, on a pas le choix ! On a pas encore le permis", sourient ces lycéennes, croisées à l'arrêt des Clairions, dans la zone commerciale. Comme elles, Yaël, qui travaille dans la galerie marchande, n'a pas le permis et doit déjà au quotidien faire sans voiture : "Ca se fait, franchement. Je n'ai jamais de problèmes d'horaires." Parmi les automobilistes, Dahlia et Sylvette, fille et mère, se prêteraient volontiers à l'exercice. "On irait se balader ! On est dans une grande ville, il y a des transports en commun, des moyens de laisser sa voiture au garage**.**"

On manque de transports en commun

De fait, entre le centre-ville et les Clairions, il faut compter 15 à 20 minutes en bus. Pas plus qu'en voiture - voire moins à l'heure de pointe. Le problème, pour Mathieu, c'est la disponibilité des transports : "_Je travaille dans la restauration et je finis tard le soir. Après 22 heures, il n'y a plus de bus**_!" C'est pire pour ceux qui habitent hors des agglomérations, comme Monique, qui vit à Epineau-les-Voves, à côté de Migennes. "En campagne, on n'a pas de commerces et encore moins de transports** en commun ! On ne peut que prendre la voiture", affirme-t-elle.

Le vélo, une bonne idée... En théorie

Et le vélo alors ? Magali a beau habiter en pleine campagne, à 36 km d'Auxerre, ce n'est pas le sport qui la rebute : "Franchement, ça pourrait être sympa", sourit-elle. "Ce serait mieux pour l'environnement, économiquement parlant, et puis ça permettrait peut-être aux gens de faire "comme avant"". Le hic, c'est plutôt la logistique : "Je dois déposer mon fils à l'école, puis aller le chercher, puis aller travailler... Alors le vélo, la journée sans voiture, c'est une bonne idée mais ce n'est pas simple à mettre en place", conclut-elle.

François, lui, ne serait pas contre l'idée de pédaler un peu pour aller travailler. "La difficulté, c'est de trouver des pistes cyclables à Auxerre. Maintenant, tout est fait pour les voitures... Pas assez pour les cyclistes ni les piétons", complète-t-il.

Une voiture pour deux personnes dans l'Yonne

Les bonnes volontés ont beau exister, les habitudes ont la peau dure. Mais ce n'est pas le seul facteur d'explication : l'Yonne est un département rural, qui oblige à faire de longues distances avec peu d'infrastructures de transports en commun. Ainsi, au 1er janvier 2017, on comptait 168 500 véhicules particuliers dans le département... Soit plus d'une voiture pour deux personnes.