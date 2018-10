Comme aux Allées Marines, le trafic est de plus en plus dense dur le BAB

Pyrénées-Atlantiques, France

Une journée entière consacrée aux transports et à la mobilité dans le Pays Basque c'est le programme du mercredi 3 octobre sur les ondes de France Bleu. De 6h et jusqu'à 19h, nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner dans vos déplacements et trouver avec vous et les décideurs les meilleurs solutions pour que l'on circule mieux sur notre territoire. Tout au long de nos émissions consacrées à ce sujet, vous avez la parole pour exprimer vos problématiques transports, proposer vos réflexions, vos bons plans et vos initiatives. Nous vous donnons aussi la possibilité d'interpeller et d'échanger avec nos invités, tous acteurs des transports au Pays Basque.

Les grands rendez-vous de notre journée spéciale mobilité au Pays Basque

De 7h à 9h retrouvez Claude Olive président du syndicat des mobilités, Jean René Etchegaray président de de l’Agglomération Pays Basque et Damien Duhamel, chargé de mission mobilité pour l’agglomération.

"La vie en bleu - le dossier du jour" se déroule en direct de la place des baques à Bayonne de 9h à 10h. Stéphane Claverie y reçoit Jean Pierre Ditte, Directeur Kéolis Chronoplus et Jean-Luc Louis de la Communauté d’agglomération Pays Basque chargé de mission Trambus. Avec nos invités et vos questions focus sur les réseaux bus et le projet et chantiers tram bus.

16h-18h, différents reportages sur des expériences menées sur le territoire pour faciliter la circulation et les mobilités

18h15-18h45, les élus de la communauté de communes et syndicat des mobilités répondent à vos questions. En studio Jean René Etchegarray président de la communauté d’agglomération du Pays Basque et Damien Duhamel chargé de mission mobilités