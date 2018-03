Journée spéciale réforme de la SNCF sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Par Noémie Philippot, France Bleu Saint-Étienne Loire

Les syndicats de la SNCF se mobilisent contre la réforme voulue par le gouvernement à partir de jeudi 22 mars. Lundi entre 18 et 19h, France Bleu Saint-Etienne Loire et Le Progrès réunissent syndicats, politiques et usagers pour parler avenir de la SNCF et comprendre les enjeux de cette réforme.