Juillet à Rennes, le mois des travaux

Si Rennes, avec sa forêt de grues, semble perpétuellement en travaux, c'est encore plus vrai durant l'été et le mois de juillet. La ville et différents opérateurs profite d'un trafic moins important pour lancer certains chantiers impactant. Selon le comptage réalisé sur le site de Rennes Métropole , 28 chantiers sont réalisés cet été à l’intérieur de la rocade. "Nous profitons de l’été depuis plusieurs années et c’est encore plus vrai ces dernières années, pour faire un certain nombre de travaux", explique Valérie Faucheux, adjointe à la maire de Rennes en charge de la mobilité.

Travaux aériens et souterrains

Les chantiers concernent notamment des aménagements cyclables, comme le rond-point des Gayeulles, qui est totalement réaménagé "à la hollandaise", pour isoler les vélos des voitures. Ou le rond-point du boulevard Léon Grimault. Ils concernent aussi des travaux classiques de voirie, comme des réfections de chaussée boulevard de la Liberté.

Quelques uns des nombreux chantiers de juillet à Rennes. © Radio France - Eric Bouvet

Des opérateurs profitent aussi de l’été, pour réaliser des travaux. C’est le cas d’Eau du Bassin Rennais qui intervient sur le réseau d’eau potable, rue de la Mabilais, boulevard Georges Clemenceau ou boulevard de la Tour d’Auvergne. Des travaux sur le réseau électrique sont aussi réalisés, comme rue Eugène Pottier. Ainsi que des travaux de GRDF sur le réseau gaz, rue de Châteaugiron par exemple.

Car en milieu urbain, la voirie est certes aérienne, mais aussi souterraine, puisqu’il y a sous le bitume, tous les réseaux, d’électricité, de gaz, d’eau, d’assainissement, d’internet, etc. Lorsque des travaux sont prévus, il est donc proposé aux différents opérateurs de réaliser aussi les leurs. Ce qui évite de refaire un chantier là où on vient d'en terminer un.

Le gros chantier du chauffage urbain

Mais les gros chantiers sont ceux qui participent à l’extension du réseau de chauffage urbain (sorte de chauffage central à l'échelle de la ville), car ils impliquent de larges tranchées profondes, pour y installer d’énormes canalisations au fond. Ils s’inscrivent dans un programme de travaux, courant sur 5 ans, et concernent cet été le boulevard de Chézy, la rue Saint-Hélier, la rue Lesage, la rue Vaneau, et l’avenue Patton .

